Кот в сапогах
Спектакль Кот в сапогах

6+
Режиссер Андрей Запускалов
Продолжительность 1 час 15 минут
Возраст 6+
О концерте/спектакле

Кот в сапогах. Новая интерпретация классической сказки

Сказка Ш. Перро, знакомая всем с детства, оживает на сцене благодаря пьесе современного драматурга Д. Голубецкого. Эта версия привносит множество активных действий и запоминающихся персонажей, что делает её интересной как для детей, так и для взрослых.

Уникальные персонажи

В спектакле Кот принимает аристократическое имя Барсильон, безымянный сын мельника становится Пьером, а людоед обретает звучное имя Живоглот Четвёртый. Также зрителей порадует новый герой — Граф Лягушон, который добавляет неожиданные повороты в сюжет. Сквозной персонаж, получивший имя Шарль, будет многогранно меняться на протяжении всего представления, демонстрируя различные образы.

Новый язык рассказывает старую историю

Режиссёр использует необычный язык повествования. В спектакле много фокусов, розыгрышей и трюков, что привносит элементы циркового искусства и пантомимы. Эти стилистические приёмы создают атмосферу весёлого духа средневековой Европы и её площадной комедии дель арте.

Музыка и хореография

Оригинальная музыка и песни, написанные специально для спектакля, идеально гармонируют с визуальными эффектами и создают неповторимый стиль. Хореографическая группа артистов привносит в номер новую пластику, что делает представление ярким и запоминающимся.

Эта трактовка сказки сумела сохранить добрую и мудрую суть оригинала, придавая ей характерные черты эксцентричности. Спектакль станет отличным выбором для семейного просмотра и подарит радость зрителям разных возрастов.

Расписание

19 октября
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
12:00 от 1200 ₽

Фотографии

Кот в сапогах Кот в сапогах Кот в сапогах Кот в сапогах Кот в сапогах Кот в сапогах

