Кот в сапогах: волшебная история о смелости и любви по знаменитой сказке Шарля Перро

Приглашаем вас на спектакль «Кот в сапогах», основанный на знаменитой сказке Шарля Перро. Это увлекательная история о том, как простой бедняк Жак и его необычный Кот становятся героями настоящей сказки.

Сюжет

Жаку, простаку и бедняку, достается в наследство от отца всего лишь Кот. В то время как его братья получают мельницу и осла, у Жака есть лишь пушистый друг. Но этот Кот — не простой: он умеет говорить и готов помочь своему хозяину изменить судьбу.

Однажды Жак влюбляется в Принцессу-Недопринцессу, но как же ему завоевать её сердце, если он нищий? На помощь приходит его верный Кот, который решает обмануть Короля, утверждая, что его хозяин — несметный богач. Король, желающий выдать свою дочь за богатого жениха, начинает интересоваться Жаком.

Конфликт

Однако на руку и сердце Принцессы претендует ещё и Людоед, который похищает Жака и, приняв его облик, приходит свататься к Принцессе. Смогут ли Кот и Жак справиться с этим коварным противником и вернуть все на свои места?

Интересные факты

Сказка «Кот в сапогах» была написана Шарлем Перро в XVII веке и стала одной из самых известных в мире.

В различных интерпретациях Кот изображается как хитроумный и находчивый персонаж, который использует свою сообразительность для достижения целей.

Спектакль включает в себя яркие костюмы и музыкальные номера, которые делают его привлекательным для зрителей всех возрастов.

Не упустите возможность увидеть этот волшебный спектакль! Приходите всей семьей и погружайтесь в мир сказки!