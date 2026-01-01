Спектакль Кот в сапогах. Новое приключение

Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Кот в сапогах. Новое приключение

Кукольное представление для детей в Новосибирске

ТРЦ «Аура» с радостью анонсирует регулярные детские кукольные спектакли! Теперь маленькие зрители и их родители смогут наслаждаться волшебными историями прямо в центре развлечений.

Приглашаем всех на постановку «Кот в сапогах. Новое приключение». Этот спектакль обязательно понравится семьям, которые ценят яркие и увлекательные сказочные сюжеты. Не упустите возможность вместе с детьми стать свидетелями удивительных актерских перформансов и зрелищных кукольных сцен!

Приходите в ТРЦ «Аура» и откройте для себя мир кукольного театра!

