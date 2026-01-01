Сергей Баневич: классик детской музыки

Сергей Баневич (1941) — выдающийся композитор, который заслуженно считается классиком детской музыки. Его творческое кредо можно выразить через его собственные слова: «Как музыкант-профессионал, я убежден: классическая музыка, да и вообще любая настоящая музыка заставляет юное существо собраться, заглянуть в себя, ведь у ребенка огромный, интересный духовный мир, ничуть не уступающий духовному миру взрослого человека. Настоящая музыка способна пробудить этот мир».

Музыкальное просветительство и приобщение детей к театру

Деятельность Баневича охватывает не только музыкальное просветительство, но и приобщение детей к музыкальному театру. Он является инициатором международных детских музыкальных фестивалей в Санкт-Петербурге, что еще раз подчеркивает его вклад в развитие детской музыки. Уже на ранних этапах своего творчества композитор начал писать произведения для детей, включая оперы и оперетты, которые с успехом объединили современные интонации с классическими музыкальными традициями. По словам самого композитора, он стремился использовать опыт Сергея Прокофьева, но при этом соединить его завоевания с музыкой современного быта.

Наследие Баневича

На музыке Баневича выросло не одно поколение юных слушателей. Композитор обладает глубоким пониманием восприятия маленькими детьми музыки и умеет создавать произведения, доступные для их восприятия, но при этом сохраняющие высокий профессиональный уровень. Среди его известных произведений — оперы «Городок в табакерке», «Двенадцать месяцев», «Фердинанд Великолепный», «Как включали ночь», балеты «Русалочка», «Дюймовочка», «Бэмби», а также опера «Кот Мурыч» (2017), поставленная в Мариинском театре. Эта опера рассказывает о забавных приключениях кота Мурыча, который празднует свой день рождения в кругу семьи и друзей, и, несомненно, понравится как самым маленьким слушателям, так и их родителям.