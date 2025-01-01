30 марта 2025 года «Санкт-Петербургский Центр Благородного Воспитания» приглашает вас на уникальный костюмированный мастер-класс «Уроки Хороших Манер в особняке Военного Министра». Это мероприятие погружает участников в атмосферу золотого века российской культуры и предлагает узнать о тонкостях этикета и манер, которые были актуальны в то время.
Мастер-класс состоит из двух частей:
Также вас ждет увлекательное приключение с хозяйкой особняка – Благородной Дамой N. Вы отправитесь на поиски разгадки тайны благородства, что добавит элемент игры и интриги!
Мероприятие будет интересно как детям, так и взрослым. Возраст юных участников: от 5 до 12 лет.
Не упустите возможность окунуться в мир благородных манер и культуры!