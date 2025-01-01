Обучение этикету в Особняке Военного Министра

30 марта 2025 года «Санкт-Петербургский Центр Благородного Воспитания» приглашает вас на уникальный костюмированный мастер-класс «Уроки Хороших Манер в особняке Военного Министра». Это мероприятие погружает участников в атмосферу золотого века российской культуры и предлагает узнать о тонкостях этикета и манер, которые были актуальны в то время.

Программа мастер-класса

Мастер-класс состоит из двух частей:

Уроки от Фрейлины Императорского двора (продолжительность – 40-50 минут): История возникновения этикета. Этикет знакомства. Правила хороших манер.

(продолжительность – 40-50 минут): Современный бальный этикет от Танцмейстера (продолжительность – 40-50 минут): Дресс-код на балах. Язык поклонов. Благородная осанка. Первый бальный танец.

(продолжительность – 40-50 минут):

Также вас ждет увлекательное приключение с хозяйкой особняка – Благородной Дамой N. Вы отправитесь на поиски разгадки тайны благородства, что добавит элемент игры и интриги!

Что вас ждет?

Настоящий дворянский особняк конца XIX века.

Тайна, которую предстоит разгадать!

Блеск и атмосфера балов.

Эмоции, которые останутся в памяти!

Мероприятие будет интересно как детям, так и взрослым. Возраст юных участников: от 5 до 12 лет.

Не упустите возможность окунуться в мир благородных манер и культуры!