Костюмированный мастер-класс «Уроки хороших манер в Особняке военного министра. Для детей и их родителей»
6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Обучение этикету в Особняке Военного Министра

30 марта 2025 года «Санкт-Петербургский Центр Благородного Воспитания» приглашает вас на уникальный костюмированный мастер-класс «Уроки Хороших Манер в особняке Военного Министра». Это мероприятие погружает участников в атмосферу золотого века российской культуры и предлагает узнать о тонкостях этикета и манер, которые были актуальны в то время.

Программа мастер-класса

Мастер-класс состоит из двух частей:

  • Уроки от Фрейлины Императорского двора (продолжительность – 40-50 минут):
    • История возникновения этикета.
    • Этикет знакомства.
    • Правила хороших манер.
  • Современный бальный этикет от Танцмейстера (продолжительность – 40-50 минут):
    • Дресс-код на балах.
    • Язык поклонов.
    • Благородная осанка.
    • Первый бальный танец.

Также вас ждет увлекательное приключение с хозяйкой особняка – Благородной Дамой N. Вы отправитесь на поиски разгадки тайны благородства, что добавит элемент игры и интриги!

Что вас ждет?

  • Настоящий дворянский особняк конца XIX века.
  • Тайна, которую предстоит разгадать!
  • Блеск и атмосфера балов.
  • Эмоции, которые останутся в памяти!

Мероприятие будет интересно как детям, так и взрослым. Возраст юных участников: от 5 до 12 лет.

Не упустите возможность окунуться в мир благородных манер и культуры!

Сентябрь
21 сентября воскресенье
14:30
Особняк Милютина Санкт-Петербург, Садовая, 4
от 990 ₽

