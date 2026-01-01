Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Монахиня из Борли. Возвращение» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Костя Пушкин
Киноафиша Костя Пушкин

Костя Пушкин

18+
Возраст 18+

О концерте

Костя Пушкин: сольный стендап-концерт

Приготовьтесь к вечеру истинного юмора и остроумия с Костей Пушкиным! Этот выдающийся комик, признанный одним из лучших стендап-артистов России, вновь порадует своих поклонников сольным концертом.

О комике

Костя Пушкин известен своим уникальным стилем, который сочетает в себе юмор и глубокие наблюдения о жизни. Его выступления никогда не бывают скучными, ведь он всегда делится с залом оригинальными и забавными историями.

Он стал популярным в мире стендапа еще до того, как этот жанр стал мейнстримом в России. Костя предпочитает не злоупотреблять частотой своих выступлений, предоставляя зрителям возможность ценить каждое его выступление.

Выступления и достижения

Свой путь в стендапе Костя начал, участвуя в таких шоу, как «Смех без правил» и «Убойная лига». Он также запомнился зрителям своими участием в программах «Убойные ночи» и «Бункер News», где показывал свой уникальный подход к юмору.

Что ожидать

На концерте Кости Пушкина вы услышите остроумные наблюдения о повседневной жизни, а также кое-что о тонкостях, которые могут вас удивить — например, как правильно регулировать пластиковые окна шестигранным ключом.

Не упустите возможность стать частью вечера с этим талантливым комиком, который дарит зрителям не только смех, но и возможность взглянуть на привычные вещи с новой, забавной стороны.

Подборки
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России

Купить билет на концерт Костя Пушкин

Помощь с билетами
В других городах
Август
Сентябрь
21 августа пятница
19:00
ДК «Рубин» Омск, 2-я Военная, 2
от 1000 ₽
22 августа суббота
18:00
ДК им. Октябрьской революции Новосибирск, Ленина, 24
от 1000 ₽
23 августа воскресенье
18:00
Стендап-клуб «Хэдлайнер» Красноярск, Молокова, 56
от 1000 ₽
4 сентября пятница
19:00
ДК железнодорожников им. Пушкина Самара, Льва Толстого, 94
от 1000 ₽
5 сентября суббота
18:00
ДК железнодорожников (Юдино) Казань, пос. Юдино, Ильича, 1, корп. 1
от 800 ₽
6 сентября воскресенье
18:00
Dom Печати Уфа, 50-летия Октября, 19, РК «Тинькофф-холл»
от 1000 ₽
12 сентября суббота
18:00
ДК ГАЗ Нижний Новгород, Героя Советского Союза Смирнова, 12
от 1000 ₽

Фотографии

Костя Пушкин

В ближайшие дни

Оркестр CAGMO. Симфония MTV при свечах
6+
Живая музыка

Оркестр CAGMO. Симфония MTV при свечах

19 ноября в 19:00 Концертный зал РЦСО
от 1900 ₽
Desert Rose Symphony. Хиты Стинга с симфоническим оркестром
0+
Поп Классическая музыка

Desert Rose Symphony. Хиты Стинга с симфоническим оркестром

28 октября в 19:00 Концертный зал РЦСО
от 1500 ₽
Коста Лакоста
16+
Поп

Коста Лакоста

14 ноября в 19:00 Ангар
от 3000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше