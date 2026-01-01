Костя Пушкин - сольный стендап концерт
Билеты от 1000₽
18+
О концерте

Стендап-концерт Кости Пушкина в Москве

Костя Пушкин, знакомый зрителям по проектам «Смех без правил» и «Убойная лига», вновь порадует своих поклонников уникальным стендап-шоу. Один из самых необычных и смелых комиков современности, он провел долгий путь в мире юмора, начиная с КВН и дойдя до признания в ваших сердцах.

Пушкин выступает в жанре стендапа с тех пор, как это направление только начинало набирать популярность. Его стиль отличается глубиной и социальным анализом — он строит свои монологи по принципу индукции, переходя от частных случаев к универсальным темам и вечным ценностям. Это делает его комедию не только остроумной, но и заставляющей задуматься о важном.

Кроме стендап-концертов, Костя также ведет викторину «Самый умный комик» на популярном YouTube-канале Stand-up Club №1, что позволяет ему делиться с аудиторией интересными фактами и новыми идеями. Такой формат взаимодействия лишь добавляет уникальности его творчеству, и вы обязательно найдете что-то новое и вдохновляющее в его выступлениях.

Не упустите возможность оценить творчество Кости Пушкина — это выступление будет настоящим событием для любителей качественного юмора!

26 сентября суббота
18:00
Театр в Хамовниках Москва, Хамовнический Вал, 34
21:00
Театр в Хамовниках Москва, Хамовнический Вал, 34
