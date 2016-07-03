Костя Кулясов. Презентация альбома и все хиты. Акустика
Билеты от 2600₽
16+
О концерте

Акустический концерт Кости Кулясова

Приглашаем вас на энергичный и зажигательный концерт Кости Кулясова, лидера группы «Анимация». Это уникальная возможность насладиться его музыкой в комфортной атмосфере уютного кафе, где зрители смогут находиться в непосредственной близости к исполнителю.

Музыка и тексты

Костя Кулясов известен своими запоминающимися песнями, которые сочетает драйв и глубокий смысл. На концерте будут исполнены как полюбившиеся хиты, так и совершенно новые композиции, обещающие удивить слушателей.

Открытые откровения

Каждое выступление Кости — это не просто концерт, а настоящая интерактивная встреча с творцом. Откровения, веселье и интеллектуальные тексты создают уникальное настроение, которое невозможно забыть. Фраза из одной из его песен: «Я люблю свою Родину, вроде бы» стала крылатой. Посетив концерт, вы сможете ощутить атмосферу творческого общения и живого контакта с музыкантом.

Не пропустите!

Это событие нельзя упустить. Готовьтесь к незабываемым эмоциям, драйву и настоящему музыкальному празднику в исполнении Кости Кулясова!

Июль
3 июля пятница
20:00
16 тонн Москва, Пресненский Вал, 6, стр. 1, 2 этаж
от 2600 ₽
В других городах
Июнь
Август
12 июня пятница
20:00
Клуб 12 Воронеж, Космонавта Комарова, 1а
от 2000 ₽
13 августа четверг
20:00
Ozz Челябинск, Энтузиастов, 11
от 1800 ₽
16 августа воскресенье
20:00
Harat's Уфа, Верхнеторговая пл., 1, Гостиный Двор
от 1800 ₽
21 августа пятница
20:00
Куйбышев Самара, Куйбышева, 128а
от 1800 ₽

Cтендап-туры топовых комиков в России
Рок-концерты от легенд русского рока
Главные музыкальные фестивали в Петербурге
