Юбилейный концерт группы «АнимациЯ» - 25 лет на сцене!

Уважаемые зрители! 2025 год станет знаковым для нашего коллектива, так как мы отмечаем четверть века на сцене. Этот юбилей не может пройти мимо, и мы приготовили незабываемую программу!

Концерты в Москве и Петербурге

Кульминацией празднования станут грандиозные концерты в Москве и Санкт-Петербурге. Мы предложим вам погрузиться в музыкальное путешествие: от первых хитов до современных композиций.

Новые песни вживую

Вы хотите стать частью этого события? Хотите первыми услышать новые песни? Тогда не упустите возможность! Мы приглашаем вас на юбилейные концерты «Костя Кулясов | Анимация – 25 лет!»

Концертные даты

12 декабря 2025 года - Санкт-Петербург, «Космонавт»

25 декабря 2025 года - Москва, «1930 Moscow»

Билеты уже в продаже! Торопитесь, ведь это музыкальное событие, которое вы не захотите пропустить!