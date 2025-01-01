Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Костя Кулясов. АнимациЯ - 25 лет!
Билеты от 2000₽
Киноафиша Костя Кулясов. АнимациЯ - 25 лет!

Костя Кулясов. АнимациЯ - 25 лет!

18+
Возраст 18+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Юбилейный концерт группы «АнимациЯ» - 25 лет на сцене!

Уважаемые зрители! 2025 год станет знаковым для нашего коллектива, так как мы отмечаем четверть века на сцене. Этот юбилей не может пройти мимо, и мы приготовили незабываемую программу!

Концерты в Москве и Петербурге

Кульминацией празднования станут грандиозные концерты в Москве и Санкт-Петербурге. Мы предложим вам погрузиться в музыкальное путешествие: от первых хитов до современных композиций.

Новые песни вживую

Вы хотите стать частью этого события? Хотите первыми услышать новые песни? Тогда не упустите возможность! Мы приглашаем вас на юбилейные концерты «Костя Кулясов | Анимация – 25 лет!»

Концертные даты

  • 12 декабря 2025 года - Санкт-Петербург, «Космонавт»
  • 25 декабря 2025 года - Москва, «1930 Moscow»

Билеты уже в продаже! Торопитесь, ведь это музыкальное событие, которое вы не захотите пропустить!

Купить билет на концерт Костя Кулясов. АнимациЯ - 25 лет!

Помощь с билетами
Декабрь
25 декабря четверг
20:00
1930 Moscow Москва, Партийный пер., 1, корп. 6
от 2000 ₽
В других городах
Декабрь
12 декабря пятница
20:00
Космонавт Санкт-Петербург, Бронницкая, 24
от 2000 ₽

В ближайшие дни

Саундтреки на органе: «Гарри Поттер», «Пираты карибского моря», «Интерстеллар»
12+
Неоклассика
Саундтреки на органе: «Гарри Поттер», «Пираты карибского моря», «Интерстеллар»
12 октября в 19:00 Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла
от 1400 ₽
Незабываемый джаз Нью-Йорка 40-60-х на открытой панорамной крыше: романтика с видом на Сити
12+
Джаз
Незабываемый джаз Нью-Йорка 40-60-х на открытой панорамной крыше: романтика с видом на Сити
20 сентября в 18:00 Крыша Novotel Киевская
от 2900 ₽
Большой стендап от топ-комиков каждый день
18+
Юмор
Большой стендап от топ-комиков каждый день
25 сентября в 19:00 Джон Донн
от 1090 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше