О концерте/спектакле
kostromin
kostromin
16+
хип-хоп
Возраст
16+
О концерте/спектакле
Развернуть
Купить билет на концерт kostromin
Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
25 октября
суббота
19:00
СК «Баскет-холл»
Краснодар, Пригородная, 24
Купить билеты
от 300 ₽
В ближайшие дни
18+
Электронная музыка
Crystal Castles Night
28 ноября в 23:00
Пространство «Фабрика»
от 900 ₽
0+
Классическая музыка
Музыкальные тропинки
19 октября в 12:00
Концертный зал органной и камерной музыки
от 500 ₽
6+
Рок
Симфоническое рок-шоу «Битва эпох». Оркестр и солисты музыкальных театров Санкт-Петербурга
6 ноября в 19:00
Филармония им. Пономаренко
от 1600 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России
Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
