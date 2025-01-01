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Костик из Солнечного переулка: Елизавета Арзамасова
Билеты от 600₽
Киноафиша Костик из Солнечного переулка: Елизавета Арзамасова

Костик из Солнечного переулка: Елизавета Арзамасова

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Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Теплые истории о Костике: спектакль с Елизаветой Арзамасовой

Приглашаем вас на уникальное театральное событие с участием знаменитой актрисы, певицы и телеведущей Елизаветы Арзамасовой. Она станет автором и исполнителем спектакля, основанного на ее книге для семейного чтения «Костик из Солнечного переулка. Истории о самом важном для маленьких взрослых и огромных детей».

История Костика

В центре сюжета — 11-летний Костик, мальчик с открытым сердцем. Его путешествие наполнено важными жизненными уроками о дружбе, заботе, честности и любви к родным и своему двору. В этом ему помогают родители, друзья, одноклассники и сосед-дедушка.

Музыка и визуальный ряд

Спектакль сопровождается живой музыкой в исполнении Академического оркестра русских народных инструментов им. Н.Н. Некрасова под руководством Евгения Волчкова. Особый акцент сделан на визуальную составляющую: зрители смогут насладиться видеорядом из детских рисунков, созданных учениками школ искусств. Это создает атмосферу теплоты и доброты, погружая зрителя в мир детских чувств.

Информация о спектакле

Продолжительность мероприятия составляет 1 час 10 минут (1 отделение без антракта). Обратите внимание, что программа может быть изменена.

Не упустите возможность провести время с семьей и насладиться замечательными историями о Костике, которые научат нас важным жизненным ценностям.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
9 ноября
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
13:00 от 600 ₽

Фотографии

Костик из Солнечного переулка: Елизавета Арзамасова Костик из Солнечного переулка: Елизавета Арзамасова Костик из Солнечного переулка: Елизавета Арзамасова Костик из Солнечного переулка: Елизавета Арзамасова Костик из Солнечного переулка: Елизавета Арзамасова Костик из Солнечного переулка: Елизавета Арзамасова Костик из Солнечного переулка: Елизавета Арзамасова Костик из Солнечного переулка: Елизавета Арзамасова Костик из Солнечного переулка: Елизавета Арзамасова Костик из Солнечного переулка: Елизавета Арзамасова Костик из Солнечного переулка: Елизавета Арзамасова Костик из Солнечного переулка: Елизавета Арзамасова Костик из Солнечного переулка: Елизавета Арзамасова Костик из Солнечного переулка: Елизавета Арзамасова Костик из Солнечного переулка: Елизавета Арзамасова Костик из Солнечного переулка: Елизавета Арзамасова Костик из Солнечного переулка: Елизавета Арзамасова Костик из Солнечного переулка: Елизавета Арзамасова Костик из Солнечного переулка: Елизавета Арзамасова

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