Костик из Солнечного переулка: Елизавета Арзамасова

Теплые истории о Костике: спектакль с Елизаветой Арзамасовой

Приглашаем вас на уникальное театральное событие с участием знаменитой актрисы, певицы и телеведущей Елизаветы Арзамасовой. Она станет автором и исполнителем спектакля, основанного на ее книге для семейного чтения «Костик из Солнечного переулка. Истории о самом важном для маленьких взрослых и огромных детей».

История Костика

В центре сюжета — 11-летний Костик, мальчик с открытым сердцем. Его путешествие наполнено важными жизненными уроками о дружбе, заботе, честности и любви к родным и своему двору. В этом ему помогают родители, друзья, одноклассники и сосед-дедушка.

Музыка и визуальный ряд

Спектакль сопровождается живой музыкой в исполнении Академического оркестра русских народных инструментов им. Н.Н. Некрасова под руководством Евгения Волчкова. Особый акцент сделан на визуальную составляющую: зрители смогут насладиться видеорядом из детских рисунков, созданных учениками школ искусств. Это создает атмосферу теплоты и доброты, погружая зрителя в мир детских чувств.

Информация о спектакле

Продолжительность мероприятия составляет 1 час 10 минут (1 отделение без антракта). Обратите внимание, что программа может быть изменена.

Не упустите возможность провести время с семьей и насладиться замечательными историями о Костике, которые научат нас важным жизненным ценностям.