Коста Лакоста

Концерт Косты Лакосты на крыше Петербурга: новая звезда молодежной сцены

В клубе Roof Place состоится выступление резидента лейбла Элджея «143» — Косты Лакосты. Этот молодой артист, отличающийся яркой шевелюрой и выразительной татуировкой крокодила на лице, завоевывает сердца поклонников своими хитами в жанрах неоновый ретропоп, авторитетный хаус и динамичный танцевальный реггетон.

Лакоста привлекает внимание не только своим необычным стилем, но и великолепным вокалом. Его песни, такие как «По-другому», «Весна», «Поневоле» и «Алые водопады», уже успели покорить множество слушателей. Уникальные клипы, созданные режиссёром Максимом Шишкиным, добавляют яркости его образу на музыкальной сцене.

Несмотря на то что Коста ещё не выпустил дебютный альбом, его синглы уже позволяют говорить о нём как о значимой фигуре в музыке. Чувственные мелодии и харизматичная подача помогают ему уверенно конкурировать с established артистами, такими как Элджей.

Лакоста прекрасно сочетает элементы танцевальной панк-музыки с радио-дружелюбным мумбатоном, создавая при этом уникальный стиль. Его основное вдохновение — поп-музыка 80-х и 90-х годов. Переосмысляя наследие этих эпох, артист создает цепкие романтические композиции, полные ярких образов и скрытого сексуального подтекста.

Не пропустите шанс увидеть выступление Косты Лакосты — нового секс-символа молодежных вечеринок и неподражаемого артиста на одной сцене!