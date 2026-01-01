Коста Лакоста
Билеты от 3500₽
Возраст 16+
О концерте

Новый секс-символ молодежных вечеринок

Резидент лейбла Элджея «143» Коста Лакоста стремительно завоевывает популярность на музыкальной сцене. Подтянутый молодой человек с впечатляющей шевелюрой и брендированной татуировкой крокодила на лице привлекает внимание зрителей.

Музыкальный стиль и влияние

Коста Лакоста успешно комбинирует неоновый ретропоп с тугим хаусом и танцевальным реггетоном. Его чувственные песни и нетипичная харизма выделяют его среди множества исполнителей. Обладая четким эластичным вокалом, Лакоста создает запоминающиеся мелодии, которые уже успели завоевать сердца многих слушателей.

Яркие клипы

Лакоста сотрудничает с талантливым режиссером Максимом Шишкиным, который создает эффектные видеоролики, дополняющие музыкальные композиции артиста. Эти клипы становятся настоящими визуальными шедеврами и способствуют продвижению исполнителя в цифре.

Будущее Коста Лакосты

Хотя Коста еще не выпустил дебютного альбома, его синглы получают положительный отклик и зарождают ожидания среди поклонников. Учитывая быстро растущие успехи, можно предположить, что он станет серьёзным конкурентом Элджея на молодежной музыкальной арене.

Июнь
7 июня воскресенье
20:00
Gipsy Москва, Болотная наб., 3, стр. 2, арт-кластер «Красный Октябрь»
от 3500 ₽
В других городах
Март
Июль
21 марта суббота
19:00
Лофт-парк «Подземка» Новосибирск, Красный просп., 161
от 2500 ₽
29 марта воскресенье
20:00
Метелица-С Самара, Революционная, 146
от 2500 ₽
9 июля четверг
19:30
Embargo Ростов-на-Дону, Левобережная, 72
от 2500 ₽
10 июля пятница
20:00
Творческая площадка «Порт 219» Краснодар, Вишняковой, 1/10, стр. 2
от 2500 ₽

Cтендап-туры топовых комиков в России
Концерты неоклассической музыки на любой вкус
Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
