Коста Лакоста
Билеты от 3000₽
Киноафиша Коста Лакоста

Коста Лакоста

18+
Возраст 18+
Билеты от 3000₽

О концерте/спектакле

Сольный концерт Коста Лакосты в Московском Мумий Тролль баре

24 октября Коста Лакоста, молодой поп-исполнитель и участник творческого объединения «143», выступит с сольным концертом в Московском Мумий Тролль баре. Неповторимый стиль Лакосты сочетает элементы танцевальной панк-музыки и радио-дружелюбного мумбатона, что делает его концерты захватывающим музыкальным событием.

Музыка и вдохновение

Коста Лакоста черпает вдохновение из поп-музыки 80-х и 90-х годов. Его творческая универсальность позволяет ему органично адаптировать звучание различных музыкальных жанров. Мастерски переосмысляя наследие мирового попа, он создает цепкие романтические песни с яркими образами и изящным сексуальным подтекстом.

Что ожидать на концерте?

На сольном концерте Лакосты зрителей ждет увлекательное музыкальное путешествие, полное эмоций и ностальгии по звучанию прошлых эпох. Концерт станет отличной возможностью для поклонников его творчества насладиться живым исполнением и погодить новые треки от исполнителя, который только начинает завоевывать сердца слушателей.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события и погрузиться в атмосферу оригинального звучания Коста Лакосты!

Купить билет на концерт Коста Лакоста

Октябрь
24 октября пятница
20:00
МТ Music Bar Москва, Н.Арбат, 15
от 3000 ₽

