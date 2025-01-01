Меню
Коста Лакоста
Киноафиша Коста Лакоста

Коста Лакоста

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Новый сольный концерт КОСТА ЛАКОСТА в Санкт-Петербурге

Готовьтесь к огромному музыкальному событию! КОСТА ЛАКОСТА, яркий и эпатажный артист, представит свой большой осенний сольный концерт. В его репертуаре уже звучат такие хиты, как «По-другому», «Весна», «Поневоле» и «Алые водопады». Эти треки покорили сердца зрителей и заслужили место в плейлистах множества поклонников.

Творческая универсальность артиста

ЛАКОСТА известен своей способностью органично сочетать различные музыкальные направления. Он умеет создавать энергичные композиции как в духе танцевальной панк-музыки, так и в легком настроении радио-дружелюбного мумбатона. Однако главным источником вдохновения для него остаётся поп-музыка 80-х и 90-х годов, которая окрасила его творчество яркими эмоциями и запоминающимися мелодиями.

Сотрудничество и личные истории

Каждое выступление ЛАКОСТЫ — это не только шоу, но и возможность соприкоснуться с личными историями артиста. В его творческой биографии можно найти дуэты с известными исполнителями, такими как Лолита и Элджей, а также множество сольных треков, которые отражают его индивидуальность и переживания.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального праздника и насладиться живым выступлением КОСТА ЛАКОСТА! Это событие станет настоящим подарком для всех ценителей современной музыки.

Купить билет на концерт Коста Лакоста

Ноябрь
23 ноября воскресенье
19:00
Космонавт Санкт-Петербург, Бронницкая, 24
от 2800 ₽

