Коста Лакоста
Киноафиша Коста Лакоста

Коста Лакоста

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Уникальное шоу Коста Лакоста в Kultura Волгоград

В 2025 году Коста Лакоста отправится в большой тур, чтобы представить слушателям свой новый альбом. Это будет событие, которого вы так долго ждали!

Новый альбом и любимые хиты

На концертах прозвучат как новые композиции, так и любимые треки с предыдущих релизов, которые уже успели завоевать сердца поклонников. Каждый концерт станет уникальным шоу, специально созданным для этой серии выступлений.

Услуги на площадке

Для вашего комфорта на мероприятиях будет работать бар и кухня. Вы сможете насладиться вкусной едой и напитками во время выступления.

Предзаказ и безопасность

Оформление предзаказов и заказов на месте проходит по гостевой карте. 

На входе действует фейсконтроль безопасности. Если вы купили билет за столом, обязательно сделайте предзаказ. Ожидается большое количество гостей, и заказы могут ожидаться до 1 часа.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события года!

Купить билет на концерт

Расписание

