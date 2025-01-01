Уникальное шоу Коста Лакоста в Kultura Волгоград

В 2025 году Коста Лакоста отправится в большой тур, чтобы представить слушателям свой новый альбом. Это будет событие, которого вы так долго ждали!

Новый альбом и любимые хиты

На концертах прозвучат как новые композиции, так и любимые треки с предыдущих релизов, которые уже успели завоевать сердца поклонников. Каждый концерт станет уникальным шоу, специально созданным для этой серии выступлений.

Услуги на площадке

Для вашего комфорта на мероприятиях будет работать бар и кухня. Вы сможете насладиться вкусной едой и напитками во время выступления.

Предзаказ и безопасность

Оформление предзаказов и заказов на месте проходит по гостевой карте.

На входе действует фейсконтроль безопасности. Если вы купили билет за столом, обязательно сделайте предзаказ. Ожидается большое количество гостей, и заказы могут ожидаться до 1 часа.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события года!