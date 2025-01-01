Меню
Космос
Киноафиша Космос

Спектакль Космос

Постановка
Краснодарский театр драмы им. Горького 18+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 18+

О концерте/спектакле

О космосе и любви

В провинциальном городе Б. разворачиваются события, которые могут изменить судьбы героев. Дважды покоритель космоса Сергей Лысов готовится к своему третьему полету, который станет рекордным для отечественной космонавтики. Однако перед этим он решает вернуться в родные края, где его с нетерпением ждут земляки.

Встреча с прошлым

Особенно волнуется его одноклассница Таня Соколова, ныне Татьяна Викторовна Гизатуллина. Для неё эта встреча становится знаковой. Она бережно хранит школьный карандаш, подаренный Сережей в десятом классе. Этот импортный, полумягкий карандаш, который сломался давным-давно, символизирует не только их школьную дружбу, но и надежду на возобновление чувств.

Значимые детали

Спектакль погружает зрителей в атмосферу ностальгии и размышлений о времени, о том, как прошлое влияет на настоящее. Уникальный сценарий и яркие персонажи обещают захватить внимание каждого зрителя. Не упустите возможность стать свидетелем этой трогательной истории о любви и о том, как важно иногда возвращаться домой.

Торопитесь приобрести билеты на спектакль, который станет настоящим событием в театральной жизни города!

Режиссер
Арсений Фогелев
В ролях
Мария Грачева
Сергей Мочалов
Анна Романникова
Татьяна Голоперова
Александр Крюков

