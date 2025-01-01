Меню
Космос
Киноафиша Космос

Спектакль Космос

Постановка
Театр музыки и драмы Стаса Намина 16+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 16+
О концерте/спектакле

По рассказам Василия Шукшина

 Как отмечено журналистами телеканала «Мир», это спектакль, после которого хочется жить. В постановке представлены рассказы «Забуксовал», «Светлые души», «Космос», а также более глубокие «Сураз», «Верую» и завершает постановку «Гена Пройдисвет».

Темы и герои
Спектакль демонстрирует калейдоскоп комичных и трагичных ситуаций, раскрывающих глубину «русской души». Герои – простые деревенские люди, не всегда грамотные, но всегда с глубоким внутренним миром. Спектакль сочетает моменты для смеха, слез и испуга перед бездной человеческой души.

Музыкальное оформление и визуальная составляющая
Музыка – важная часть спектакля, с живым исполнением народных песен в современной обработке. Декорации и костюмы создают атмосферу, приближенную к текстам Шукшина, которые остались неизменными. Спектакль подходит как для поклонников классического театра, так и для любителей современной драмы.

Режиссер
Стас Намин
В ролях
Константин Муранов
Владимир Филиппов
Олег Лицкевич
Андрей Шугов

Купить билет на спектакль

Расписание

9 октября
Театр музыки и драмы Стаса Намина Москва, Крымский Вал, 9, стр. 33, парк Горького
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Космос Космос Космос Космос Космос

