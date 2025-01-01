Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Космос Баха и музыка французских соборов при свечах
Киноафиша Космос Баха и музыка французских соборов при свечах

Космос Баха и музыка французских соборов при свечах

6+
Возраст 6+

О концерте

Космос Баха и музыка французских соборов при свечах

Грандиозный концерт Эльноры Гросс погружает зрителей в универсумы Иоганна Себастьяна Баха и французского романтического органа. Особое волшебство создают светильники, окружившие исполнителей восемью огнями свечей.

Музыка Баха

В программе концерта звучат два самых известных произведения великого лейпцигского кантора:

  • Токката и фуга ре минор – мировой хит, который поражает своей мощью и глубиной;
  • Дорийская токката и фуга – написанная во время пребывания Баха в Веймаре, она является одним из шедевров эпохи барокко и содержит старинный дорийский лад.

Также будет исполнена уникальная Пастораль, единственное произведение Баха в этом жанре, которое добавляет богатство к концерту.

Французские мастера

Французская часть программы служит мостом между XIX и XX веками. В ней представлены:

  • Луи Лефебюр-Вели – органист из парижских соборов, прославившийся своими импровизациями;
  • Сезар Франк – основатель романтической органной школы во Франции, чья техника исполнения органных импровизаций была уникальной;
  • Габриэль Пьерне – его творчество охватывает камерную и симфоническую музыку, а также оперы и балеты.

Место проведения

Концерт пройдет в Римско-католическом храме Матери Божией Лурдской на органе Walcker 1910 года. Этот уникальный инструмент способен обеспечить великолепное звучание как барочной, так и романтической музыки.

Храм, построенный в южнофранцузском стиле, был возведен по проекту Леонтия Бенуа, и знаменует собой французское присутствие в культурной жизни Санкт-Петербурга.

Программа концерта

  • Иоганн Себастьян Бах (1685–1750) – Токката и фуга ре минор BWV 565
  • Габриэль Пьерне (1863–1937) – Прелюдия Пастораль фа мажор BWV 590
  • Луи Джеймс Альфред Лефебюр-Вели (1817–1869) – Sortie си-бемоль мажор, Марш до мажор, Концертное болеро
  • Иоганн Себастьян Бах – Токката и фуга ре минор BWV 538 (Дорийская)
  • Сезар Франк (1822–1890) – Andantino, Финал си-бемоль мажор из цикла «Шесть пьес для большого органа»

Исполнитель

Концерт представит лауреат международных конкурсов Эльнора Гросс, орган. Продолжительность выступления составит 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.

Не упустите возможность насладиться фантастическими звуковыми мирами и атмосферой исторического пространства!

Купить билет на концерт Космос Баха и музыка французских соборов при свечах

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
12 декабря пятница
20:00
Римско-католическая церковь Лурдской Божьей Матери Санкт-Петербург, Ковенский пер., 7
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Прекрасная музыка на Новой сцене. Щелкунчик!
12+
Классическая музыка
Прекрасная музыка на Новой сцене. Щелкунчик!
19 декабря в 20:00 Новая сцена Александринского театра
от 1500 ₽
Проверка длинных блоков материала
18+
Юмор
Проверка длинных блоков материала
15 декабря в 21:00 Stage Standup Club
Билеты
Вивальди. Времена Года
0+
Классическая музыка
Вивальди. Времена Года
3 января в 13:00 Колизей
от 1900 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше