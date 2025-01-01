Космос Баха и музыка французских соборов при свечах

Грандиозный концерт Эльноры Гросс погружает зрителей в универсумы Иоганна Себастьяна Баха и французского романтического органа. Особое волшебство создают светильники, окружившие исполнителей восемью огнями свечей.

Музыка Баха

В программе концерта звучат два самых известных произведения великого лейпцигского кантора:

Токката и фуга ре минор – мировой хит, который поражает своей мощью и глубиной;

– мировой хит, который поражает своей мощью и глубиной; Дорийская токката и фуга – написанная во время пребывания Баха в Веймаре, она является одним из шедевров эпохи барокко и содержит старинный дорийский лад.

Также будет исполнена уникальная Пастораль, единственное произведение Баха в этом жанре, которое добавляет богатство к концерту.

Французские мастера

Французская часть программы служит мостом между XIX и XX веками. В ней представлены:

Луи Лефебюр-Вели – органист из парижских соборов, прославившийся своими импровизациями;

– органист из парижских соборов, прославившийся своими импровизациями; Сезар Франк – основатель романтической органной школы во Франции, чья техника исполнения органных импровизаций была уникальной;

– основатель романтической органной школы во Франции, чья техника исполнения органных импровизаций была уникальной; Габриэль Пьерне – его творчество охватывает камерную и симфоническую музыку, а также оперы и балеты.

Место проведения

Концерт пройдет в Римско-католическом храме Матери Божией Лурдской на органе Walcker 1910 года. Этот уникальный инструмент способен обеспечить великолепное звучание как барочной, так и романтической музыки.

Храм, построенный в южнофранцузском стиле, был возведен по проекту Леонтия Бенуа, и знаменует собой французское присутствие в культурной жизни Санкт-Петербурга.

Программа концерта

Иоганн Себастьян Бах (1685–1750) – Токката и фуга ре минор BWV 565

Габриэль Пьерне (1863–1937) – Прелюдия Пастораль фа мажор BWV 590

Луи Джеймс Альфред Лефебюр-Вели (1817–1869) – Sortie си-бемоль мажор, Марш до мажор, Концертное болеро

Иоганн Себастьян Бах – Токката и фуга ре минор BWV 538 (Дорийская)

Сезар Франк (1822–1890) – Andantino, Финал си-бемоль мажор из цикла «Шесть пьес для большого органа»

Исполнитель

Концерт представит лауреат международных конкурсов Эльнора Гросс, орган. Продолжительность выступления составит 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.

Не упустите возможность насладиться фантастическими звуковыми мирами и атмосферой исторического пространства!