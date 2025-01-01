Космос Баха и музыка французских соборов при свечах

Грандиозный концерт Эльноры Гросс погружает зрителей в универсумы Иоганна Себастьяна Баха и французского романтического органа. Особое волшебство создают светильники, окружившие исполнителей восемью огнями свечей.
В программе концерта звучат два самых известных произведения великого лейпцигского кантора:
Также будет исполнена уникальная Пастораль, единственное произведение Баха в этом жанре, которое добавляет богатство к концерту.
Французская часть программы служит мостом между XIX и XX веками. В ней представлены:
Концерт пройдет в Римско-католическом храме Матери Божией Лурдской на органе Walcker 1910 года. Этот уникальный инструмент способен обеспечить великолепное звучание как барочной, так и романтической музыки.
Храм, построенный в южнофранцузском стиле, был возведен по проекту Леонтия Бенуа, и знаменует собой французское присутствие в культурной жизни Санкт-Петербурга.
Концерт представит лауреат международных конкурсов Эльнора Гросс, орган. Продолжительность выступления составит 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.
Не упустите возможность насладиться фантастическими звуковыми мирами и атмосферой исторического пространства!