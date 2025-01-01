Спектакль «Космонавт. Сердце в невесомости» в «Арт-платформе» Нового Манежа

Не упустите возможность посетить новый спектакль «Космонавт. Сердце в невесомости», который пройдет на площадке «Арт-платформа» в Новом Манеже 18 апреля. Это захватывающее произведение поднимает важные вопросы о жизни, смерти и о том, что делает нас людьми.

Сюжет

Действие спектакля разворачивается в канун старта новой экспедиции к далекой планете «Энцелад». На прощальный пикник собираются семья и коллеги космонавта Егорова, гордости и надежды «Роскосмоса». В этот вечер, наполненный воспоминаниями и эмоциями, герой вновь и вновь возвращается к трагической гибели своего подчиненного, космонавта Карпенко.

Атмосфера и стилистика

Спектакль насыщен загадочными персонажами, напоминающими героев произведений братьев Стругацких. Чувствуется влияние Чеховских вишнёвых садов, что придает произведению особую глубину. Любовный треугольник и элементы пространственно-временного континуума заставляют зрителей задуматься: «В какой момент мы становимся мёртвыми космонавтами?»

Спектакль затрагивает темы, которые волнуют человечество на протяжении веков: поиск смысла жизни и исследование неизведанных границ. Приглашаем вас стать частью этого уникального театрального опыта, который оставит след в вашем сердце.

Не пропустите «Космонавт. Сердце в невесомости» — спектакль, который откроет перед вами новые горизонты!