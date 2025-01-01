Космический транс: Будяк

Виртуозная музыка Виталия Будяка

«Виртуоз из Якутии» – так прозвали в сети гитариста Виталия Будяка. Он превращает игру на гитаре в целое искусство, создавая уникальные музыкальные потоки, которые уносят слушателей в мир космических мелодий. Благодаря запредельной технике исполнения и деликатному использованию электроники, Виталий создает многомерный и объемный звук, который поражает воображение.

Музыкальный путь мастера

Виталий Будяк родился в 1979 году в городе Нерюнгри, на юге Якутии. Свой путь в музыке он начал в 12 лет, когда впервые взял в руки гитару. Его талант не ограничивается лишь этим инструментом – опыт сотрудничества с духовым оркестром позволил ему освоить также бас-гитару, ударные и флейту.

В 17 лет Виталий поступил в музыкальное училище Читы, а через два года продолжил обучение в Красноярском институте искусств. Его труд и мастерство были отмечены: в 2010 году он получил Гран-при на Международном конкурсе «Бриллианты России» и стал лауреатом Всероссийского конкурса «Многоликая гитара».

Творческие достижения

Дебютный альбом Виталия, «Весна - Любовь», был записан в 2011 году. В последующие годы он создал несколько альбомов, среди которых «Мечта» (в сотрудничестве с группой «ДиДюЛя»), «Огненный цветок» и «Живой». В 2020 году музыкант прошел в финал шоу на Первом канале «Я почти знаменит».

Также Виталий известен своей школой гитары и сборником концертных записей. Среди его последних работ можно отметить альбомы «Space Symphony», «Тайны маленького океана», «Цветок Жизни», «Легенда», «Капель» и «Избранное», в которые вошли лучшие композиции музыканта.

Новый концерт

Апрельский концерт якутского виртуоза в Доме музыки стал настоящим открытием для многих. Новая программа обещает быть не менее захватывающей и вдохновляющей. Заходите на его выступление, чтобы насладиться незабываемым музыкальным опытом в исполнении настоящего мастера.

Обратите внимание, что программа может меняться.