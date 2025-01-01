Космический стендап: женское шоу

Лучшие девушки-комики со всей вселенной соберутся на сцене нового боулинг-ресторана Brooklyn Bowl в ТРЦ «Северное Сияние». Это уникальное событие не только подарит вам возможность насладиться живым выступлением, но и станет настоящим космическим шоу в честь открытия нового ресторана сети в Москве!
Вас ждут выступления настоящих звезд:
Brooklyn Bowl - это не просто ресторан, а абсолютно новый формат отдыха и развлечения в вашем городе. Авторская кухня и бар помогут вам насладиться вечером в полной мере!
Дата и время: Запуск гостей в 19:00, начало в 20:00.
Продолжительность шоу: 90 минут.
Возрастное ограничение: 18+.
Обратите внимание, что столы продаются по местам. Если вы хотите сидеть без подсадки, необходимо выкупить стол целиком.