Космический стендап: женское шоу

Космическое шоу стендап-комедии в Brooklyn Bowl!

Лучшие девушки-комики со всей вселенной соберутся на сцене нового боулинг-ресторана Brooklyn Bowl в ТРЦ «Северное Сияние». Это уникальное событие не только подарит вам возможность насладиться живым выступлением, но и станет настоящим космическим шоу в честь открытия нового ресторана сети в Москве!

Звездные гостьи вечера

Вас ждут выступления настоящих звезд:

Маргарита Родина - звезда шоу «Женский стендап»;

- звезда шоу «Женский стендап»; Елена Новикова - известная по сериалу «Я не шучу» и резидент множества проектов на ТВ;

- известная по сериалу «Я не шучу» и резидент множества проектов на ТВ; Надежда Ангарская - актриса и звезда шоу «Comedy Woman»;

- актриса и звезда шоу «Comedy Woman»; Динара Курбанова - звезда интернета с самым космическим голосом в стендапе.

Новый формат отдыха

Brooklyn Bowl - это не просто ресторан, а абсолютно новый формат отдыха и развлечения в вашем городе. Авторская кухня и бар помогут вам насладиться вечером в полной мере!

Информация о событии

Дата и время: Запуск гостей в 19:00, начало в 20:00.

Продолжительность шоу: 90 минут.

Возрастное ограничение: 18+.

Обратите внимание, что столы продаются по местам. Если вы хотите сидеть без подсадки, необходимо выкупить стол целиком.