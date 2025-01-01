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Космический стендап: женское шоу
Билеты от 1500₽
Киноафиша Космический стендап: женское шоу

Космический стендап: женское шоу

18+
Возраст 18+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Космическое шоу стендап-комедии в Brooklyn Bowl!

Лучшие девушки-комики со всей вселенной соберутся на сцене нового боулинг-ресторана Brooklyn Bowl в ТРЦ «Северное Сияние». Это уникальное событие не только подарит вам возможность насладиться живым выступлением, но и станет настоящим космическим шоу в честь открытия нового ресторана сети в Москве!

Звездные гостьи вечера

Вас ждут выступления настоящих звезд:

  • Маргарита Родина - звезда шоу «Женский стендап»;
  • Елена Новикова - известная по сериалу «Я не шучу» и резидент множества проектов на ТВ;
  • Надежда Ангарская - актриса и звезда шоу «Comedy Woman»;
  • Динара Курбанова - звезда интернета с самым космическим голосом в стендапе.

Новый формат отдыха

Brooklyn Bowl - это не просто ресторан, а абсолютно новый формат отдыха и развлечения в вашем городе. Авторская кухня и бар помогут вам насладиться вечером в полной мере!

Информация о событии

Дата и время: Запуск гостей в 19:00, начало в 20:00.
Продолжительность шоу: 90 минут.
Возрастное ограничение: 18+.

Обратите внимание, что столы продаются по местам. Если вы хотите сидеть без подсадки, необходимо выкупить стол целиком.

 

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
29 августа
Brooklyn Bowl Москва, б-р Дмитрия Донского, 1, ТРЦ «Северное сияние», 3 этаж
20:00 от 1500 ₽

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