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Космический стендап: Женское шоу
Киноафиша Космический стендап: Женское шоу

Космический стендап: Женское шоу

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Космический стендап в клубе «Космонавт»

Лучшие комики вселенной соберутся на сцене клуба «Космонавт», чтобы подарить вам незабываемый вечер с юмором и позитивом! Не упустите возможность увидеть популярный формат шоу вживую и насладиться выступлениями настоящих амбассадоров стендап-комедии.

Кто выступит?

  • Елена Новикова — звезда сериала «Я не шучу» и резидент множества проектов на ТВ.
  • Валерия Яковлева — жиза-блогер из ваших рилсов.
  • Динара Курбанова — обладательница самого космического голоса в стендапе.
  • Настя Веневитина — звезда шоу «Женский стендап», «Прожарка» и «Дамы».
  • Ярослава Тринадцатко — участница всех существующих проектов и шоу на земле.
  • Антон Борисов — комик-легенда и ведущий вечера.

А что нас ждет 21 ноября?

  • Елена Новикова — снова на сцене!
  • Надежда Ангарская — актриса и звезда шоу «Comedy Woman».
  • Валерия Яковлева — снова жиза-блогер из ваших рилсов.
  • Настя Веневитина — вновь с вами!
  • Кристина Ганина — участница шоу «Женский стендап».
  • Татьяна Виноградова — ведущий резидент проекта StandUpConcert.com.

Удобство и сервис

Концертный зал «Космонавт» расположен в центре Санкт-Петербурга, что делает его доступным для гостей из любой точки города. На первом этаже вас ждет уютная партерная рассадка, где можно взять напитки в баре. На втором этаже — мягкие диваны и возможность заказать не только напитки, но и блюда из меню.

Важно знать

Запуск гостей в 19:00, начало шоу в 20:00. Обратите внимание, что столы на балконе продаются по местам. Если хотите сидеть без подсадки, нужно выкупить стол целиком. Мероприятие 18+, на входе будет проверяться паспорт.

 

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 4 октября
Космонавт Санкт-Петербург, Бронницкая, 24
20:00 от 1950 ₽
Санкт-Петербург, 21 ноября
Космонавт Санкт-Петербург, Бронницкая, 24
20:00 от 1950 ₽

Фотографии

Космический стендап: Женское шоу Космический стендап: Женское шоу

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