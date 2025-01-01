Космический стендап: Женское шоу

Космический стендап в клубе «Космонавт»
Лучшие комики вселенной соберутся на сцене клуба «Космонавт», чтобы подарить вам незабываемый вечер с юмором и позитивом! Не упустите возможность увидеть популярный формат шоу вживую и насладиться выступлениями настоящих амбассадоров стендап-комедии.
Кто выступит?
- Елена Новикова — звезда сериала «Я не шучу» и резидент множества проектов на ТВ.
- Валерия Яковлева — жиза-блогер из ваших рилсов.
- Динара Курбанова — обладательница самого космического голоса в стендапе.
- Настя Веневитина — звезда шоу «Женский стендап», «Прожарка» и «Дамы».
- Ярослава Тринадцатко — участница всех существующих проектов и шоу на земле.
- Антон Борисов — комик-легенда и ведущий вечера.
А что нас ждет 21 ноября?
- Елена Новикова — снова на сцене!
- Надежда Ангарская — актриса и звезда шоу «Comedy Woman».
- Валерия Яковлева — снова жиза-блогер из ваших рилсов.
- Настя Веневитина — вновь с вами!
- Кристина Ганина — участница шоу «Женский стендап».
- Татьяна Виноградова — ведущий резидент проекта StandUpConcert.com.
Удобство и сервис
Концертный зал «Космонавт» расположен в центре Санкт-Петербурга, что делает его доступным для гостей из любой точки города. На первом этаже вас ждет уютная партерная рассадка, где можно взять напитки в баре. На втором этаже — мягкие диваны и возможность заказать не только напитки, но и блюда из меню.
Важно знать
Запуск гостей в 19:00, начало шоу в 20:00. Обратите внимание, что столы на балконе продаются по местам. Если хотите сидеть без подсадки, нужно выкупить стол целиком. Мероприятие 18+, на входе будет проверяться паспорт.