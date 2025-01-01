Космический стендап: Женское шоу

Космический стендап в клубе «Космонавт»

Лучшие комики вселенной соберутся на сцене клуба «Космонавт», чтобы подарить вам незабываемый вечер с юмором и позитивом! Не упустите возможность увидеть популярный формат шоу вживую и насладиться выступлениями настоящих амбассадоров стендап-комедии.

Кто выступит?

Елена Новикова — звезда сериала «Я не шучу» и резидент множества проектов на ТВ.

— звезда сериала «Я не шучу» и резидент множества проектов на ТВ. Валерия Яковлева — жиза-блогер из ваших рилсов.

— жиза-блогер из ваших рилсов. Динара Курбанова — обладательница самого космического голоса в стендапе.

— обладательница самого космического голоса в стендапе. Настя Веневитина — звезда шоу «Женский стендап», «Прожарка» и «Дамы».

— звезда шоу «Женский стендап», «Прожарка» и «Дамы». Ярослава Тринадцатко — участница всех существующих проектов и шоу на земле.

— участница всех существующих проектов и шоу на земле. Антон Борисов — комик-легенда и ведущий вечера.

А что нас ждет 21 ноября?

Елена Новикова — снова на сцене!

— снова на сцене! Надежда Ангарская — актриса и звезда шоу «Comedy Woman».

— актриса и звезда шоу «Comedy Woman». Валерия Яковлева — снова жиза-блогер из ваших рилсов.

— снова жиза-блогер из ваших рилсов. Настя Веневитина — вновь с вами!

— вновь с вами! Кристина Ганина — участница шоу «Женский стендап».

— участница шоу «Женский стендап». Татьяна Виноградова — ведущий резидент проекта StandUpConcert.com.

Удобство и сервис

Концертный зал «Космонавт» расположен в центре Санкт-Петербурга, что делает его доступным для гостей из любой точки города. На первом этаже вас ждет уютная партерная рассадка, где можно взять напитки в баре. На втором этаже — мягкие диваны и возможность заказать не только напитки, но и блюда из меню.

Важно знать

Запуск гостей в 19:00, начало шоу в 20:00. Обратите внимание, что столы на балконе продаются по местам. Если хотите сидеть без подсадки, нужно выкупить стол целиком. Мероприятие 18+, на входе будет проверяться паспорт.