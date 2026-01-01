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Космический реквием «К небесам»
Киноафиша Космический реквием «К небесам»

Спектакль Космический реквием «К небесам»

16+
Возраст 16+

О спектакле

Космический реквием «К небесам»

Эта история начинается полетом в космос и завершется возвращением на Землю. На первый взгляд, легкая игра в астронавтов берет за основу важнейшую миссию — устанавливать контакт.

Главные герои сталкиваются с острой потерей и пытаются заново научиться дышать и слышать друг друга. Этот эскиз раскрывает хрупкие чувства, эмоциональную связь и абсолютную необходимость совместного проживания любых эмоций.

Светлый и визуально красивый спектакль затрагивает сложные темы, обращаясь к подросткам с бережностью и честностью. Он показывает, как жизнь перерастает в новый виток спирали. Энергия не исчезает — она конвертируется в бесконечную любовь, которая навсегда остается внутри нас.

Режиссёрский проект Юлии Кирпиковой обещает стать ярким событием в театральной жизни.

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