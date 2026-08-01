Космический джаз: соул наследие

Космический джаз: концерт в петербургском Планетарии

Не пропустите особенное музыкальное событие! Концерт из серии «Космический джаз» пройдет под сводами большого купола, где на фоне завораживающего космического видеоряда музыка обретает необыкновенную глубину и настроение.

Сердце соула

В центре программы — соул, жанр, который передает настоящие чувства. Вечер будет посвящен творчеству выдающихся артисток Этты Джеймс и Ареты Франклин — певиц, чьи песни остаются актуальными даже спустя десятилетия. Вас ждут их истории о любви, жизни и силе характера в исполнении Spontaneous Jazz Band.

Музыка, которая трогает

Эта музыка имеет невероятную силу, а атмосфера, созданная на концерте, обязательно оставит след в вашей памяти. Уникальный вечер, который будет с вами еще долго после окончания!

На сцене:

Ольга Чупина — вокал

Анастасия Карпешина — вокал, клавиши

Александр Козлов — тромбон

Антон Рязанов — саксофон

Владимир Козлов — контрабас

Алексей Кожемякин — барабаны

Приходите и насладитесь атмосферой космической романтики и джазовой магии!