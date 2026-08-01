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Космический джаз: соул наследие
Киноафиша Космический джаз: соул наследие

Космический джаз: соул наследие

6+
Возраст 6+

О концерте

Космический джаз: концерт в петербургском Планетарии

Не пропустите особенное музыкальное событие! Концерт из серии «Космический джаз» пройдет под сводами большого купола, где на фоне завораживающего космического видеоряда музыка обретает необыкновенную глубину и настроение.

Сердце соула

В центре программы — соул, жанр, который передает настоящие чувства. Вечер будет посвящен творчеству выдающихся артисток Этты Джеймс и Ареты Франклин — певиц, чьи песни остаются актуальными даже спустя десятилетия. Вас ждут их истории о любви, жизни и силе характера в исполнении Spontaneous Jazz Band.

Музыка, которая трогает

Эта музыка имеет невероятную силу, а атмосфера, созданная на концерте, обязательно оставит след в вашей памяти. Уникальный вечер, который будет с вами еще долго после окончания!

На сцене:

  • Ольга Чупина — вокал
  • Анастасия Карпешина — вокал, клавиши
  • Александр Козлов — тромбон
  • Антон Рязанов — саксофон
  • Владимир Козлов — контрабас
  • Алексей Кожемякин — барабаны

Приходите и насладитесь атмосферой космической романтики и джазовой магии!

Купить билет на концерт Космический джаз: соул наследие

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В других городах
Август
19 августа среда
21:00
Планетарий 1 Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 74, литера Ц
от 1200 ₽

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