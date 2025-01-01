Меню
Космические звуки ханга
6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыкальный проект Альгамбра: погружение в мир звуков

Музыкальный проект Альгамбра, ставший пионером музыки ханга в России, готов представить зрителям уникальное сочетание музыкальных инструментов. На этот раз в центре внимания окажутся ханг, контрабас и виолончель, создающие легкую и почти невесомую музыкальную атмосферу.

Звуковая магия под космическими графиками

Выдающимся моментом выступления станет полнокупольная космическая графика, которая придаст музыке новый смысл и объем. Каждый звук и каждая нота обретут особую глубину, погружая вас в мир созерцания. Это идеальная возможность отвлечься от повседневной суеты и насладиться моментом.

Виртуозность и чувствительность

Музыканты проекта станут не только виртуозными исполнителями, но и мастерски чувствительными художниками, способными передавать эмоции через звучание ханга. Это и есть главный секрет магии их игры – умение чувствовать музыку и создавать поистине захватывающую атмосферу.

Не упустите шанс стать частью этого уникального музыкального опыта. Приходите и насладитесь незабываемыми моментами с проектом Альгамбра!

Купить билет на концерт Космические звуки ханга

Ноябрь
8 ноября суббота
22:30
Планетарий 1 Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 74, литера Ц
от 1500 ₽

Фотографии

Космические звуки ханга Космические звуки ханга Космические звуки ханга Космические звуки ханга Космические звуки ханга

