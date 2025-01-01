Космические звуки ханга

Концерт-медитация с ханг-оркестром Solar Sisters

Приглашаем вас в мир безграничных звуков и глубоких эмоций, где каждая нота станет путеводной звездой в вашем музыкальном приключении! Закройте глаза и дайте волю фантазии, погружаясь в магию ханга — самого молодого инструмента, обладающего поистине космическим звучанием.

Погружение в магию ханга

Концерт-медитация откроет двери в мир внутренней гармонии, пробуждая яркие и нежные чувства из самых глубоких уголков вашей души. В этот вечер для вас будет играть ханг-оркестр Solar Sisters!

Уникальная программа

В программе вы услышите уникальные композиции на различных хангах в сочетании с этнической перкуссией, завораживающей флейтой, чарующим вокалом и мелодичными колокольчиками. Каждое произведение станет выражением настоящего момента, наполненным глубоким смыслом и эмоциями.

Неповторимость импровизации

Импровизация будет уникальна и неповторима, оставляя незабываемый след в ваших сердцах. Присоединяйтесь к нам в самом атмосферном зале, где звёздные пейзажи станут вашим симфоническим сопровождением!