Космические звуки ханга
Космические звуки ханга

Космические звуки ханга

Возраст 16+
О концерте/спектакле

Концерт-медитация с ханг-оркестром Solar Sisters

Приглашаем вас в мир безграничных звуков и глубоких эмоций, где каждая нота станет путеводной звездой в вашем музыкальном приключении! Закройте глаза и дайте волю фантазии, погружаясь в магию ханга — самого молодого инструмента, обладающего поистине космическим звучанием.

Погружение в магию ханга

Концерт-медитация откроет двери в мир внутренней гармонии, пробуждая яркие и нежные чувства из самых глубоких уголков вашей души. В этот вечер для вас будет играть ханг-оркестр Solar Sisters!

Уникальная программа

В программе вы услышите уникальные композиции на различных хангах в сочетании с этнической перкуссией, завораживающей флейтой, чарующим вокалом и мелодичными колокольчиками. Каждое произведение станет выражением настоящего момента, наполненным глубоким смыслом и эмоциями.

Неповторимость импровизации

Импровизация будет уникальна и неповторима, оставляя незабываемый след в ваших сердцах. Присоединяйтесь к нам в самом атмосферном зале, где звёздные пейзажи станут вашим симфоническим сопровождением!

21 ноября
21 ноября
Пространство «Люмьер-холл» Москва, Берсеневский пер., 2, стр. 1, арт-кластер «Красный Октябрь»
20:00 от 1100 ₽
20:00 от 1100 ₽

Фотографии

