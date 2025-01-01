Космические звуки ханга

Музыкальное путешествие под звуки ханга с Solar Sisters

Приглашаем вас почувствовать себя частью большого космоса! Закройте глаза и отправьтесь в необычное музыкальное путешествие под звуки ханга — самого молодого инструмента в мире с уникальным, космическим звучанием.

Концерт-медитация

Эта концерт-медитация, исполняемая в потоке, поднимет из глубин вашей души яркие и нежные эмоции, подарит вдохновение и умиротворение. В программе прозвучат композиции на разных хангах, в сочетании с этнической перкуссией, флейтой, вокалом и колокольчиками. Каждая композиция наполнена смыслом, эмоциями и течением настоящего момента.

Уникальность каждого исполнения

Импровизация — это сердце нашего концерта. Каждое исполнение никогда не звучит дважды, оставляя в сердцах и памяти неповторимый след. Этот вечер станет особенным благодаря атмосфере самого загадочного зала, окружённого проекциями звёздных пейзажей.

Исполнители

В этот вечер для вас будет играть ханг-оркестр Solar Sisters — мастера своего дела, которые погрузят вас в мир звуков и эмоций.

Не упустите возможность стать частью этого волшебного музыкального события!