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Космические звуки ханга
Билеты от 1500₽
Киноафиша Космические звуки ханга

Космические звуки ханга

16+
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Концерт-медитация от Solar Sisters

Приглашаем вас в мир безграничных звуков и глубоких эмоций, где каждая нота станет путеводной звездой в вашем музыкальном приключении! Закройте глаза и дайте волю фантазии, погружаясь в магию ханга — самого молодого инструмента, обладающего поистине космическим звучанием.

Что вас ждет?

Концерт-медитация откроет двери в мир внутренней гармонии, пробуждая яркие и нежные чувства из самых глубоких уголков вашей души. В этот вечер для вас будет играть ханг-оркестр Solar Sisters!

Уникальная программа

В программе вы услышите уникальные композиции на различных хангах в сочетании с этнической перкуссией, завораживающей флейтой, чарующим вокалом и мелодичными колокольчиками. Каждое произведение станет выражением настоящего момента, наполненным глубоким смыслом и эмоциями.

Импровизация и атмосфера

Импровизация будет уникальна и неповторима, оставляя незабываемый след в ваших сердцах. Присоединяйтесь к нам в самом атмосферном зале, где звёздные пейзажи станут вашим симфоническим сопровождением!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 июля
Пространство «Люмьер-холл» Москва, Берсеневский пер., 2, стр. 1, арт-кластер «Красный Октябрь»
21:00 от 1500 ₽

Фотографии

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