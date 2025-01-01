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Космические почемучки
Билеты от 800₽
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Спектакль Космические почемучки

Постановка
Театр марионеток 0+
Режиссер Татьяна Сидорова
Продолжительность 40 минут
Возраст 0+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Космическое путешествие с героями Стешей и Кешей

Задумывались ли вы когда-нибудь, почему нам светит солнце? Есть ли жизнь на других планетах? И что такое Млечный Путь? Эти и многие другие вопросы волнуют детей и взрослых, заставляя задаться любопытными размышлениями о Вселенной. Как ответить на эти вопросы и не уснуть от размышлений? Просто отправьтесь в увлекательное космическое путешествие!

Звездочка Стеша и метеор Кеша: новые открытия и дружба

Если вы мечтаете побывать в космосе и познакомиться с его удивительными жителями, а также совершить новые открытия, то этот спектакль создан для вас. Вместе с героями — звездочкой Стешей и метеором Кешей — вы отправитесь в захватывающее путешествие на звездолете. В этом путешествии вам предстоит не только узнать ответы на загадочные вопросы Вселенной, но и познакомиться с новыми друзьями, ведь верный друг — это залог успеха в любых приключениях!

Уникальный формат Театрального кафе

Спектакль проходит в уникальном формате Театрального кафе, где атмосфера уютного и теплого общения с друзьями и героями погружает в мир космических чудес, открытий и дружбы.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
16 августа
Театр марионеток Москва, Абельмановская, 17а
11:00 от 1000 ₽
24 августа
Театр марионеток Москва, Абельмановская, 17а
10:00 от 1000 ₽
4 сентября
Театр марионеток Москва, Абельмановская, 17а
12:00 от 800 ₽
13 сентября
Театр марионеток Москва, Абельмановская, 17а
17:00 от 1000 ₽
24 сентября
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