Кошмар перед Рождеством
18+
Кошмар перед Рождеством: фестиваль от Rain Embrace Concert Agency

Приглашаем вас на уникальный тематический фестиваль «Кошмар перед Рождеством», организованный агентством Rain Embrace Concert Agency. Это событие обещает стать настоящим праздником для всех любителей театра и музыки.

Особенности фестиваля

«Кошмар перед Рождеством» – не просто театр, это погружение в мир, созданный Тима Бертона. Фестиваль объединит яркие сценические номера, завораживающую музыку и необычные визуальные эффекты. Зрители смогут насладиться различными интерпретациями классического сюжета, пройдя через захватывающие приключения Джек-Скеллингтона и его дружбы с Санта-Клаусом.

Почему стоит посетить?

Это событие уникально тем, что привлекает не только театралов, но и поклонников анимационного искусства. Вы сможете увидеть, как знаменитые персонажи оживают на сцене благодаря талантливым актерам и уникальным декорациям.

Дополнительная информация

Не упустите шанс окунуться в атмосферу Рождества в стиле Готем-сити! Приходите с друзьями и семьей, чтобы вместе насладиться волшебной атмосферой и неповторимыми выступлениями. Погрузитесь в магию театра с «Кошмаром перед Рождеством»!

Купить билет на концерт Кошмар перед Рождеством

Январь
6 января вторник
18:00
КЦ «Сердце» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, корп. 16
от 900 ₽

