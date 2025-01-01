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Кошкин дом
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Спектакль Кошкин дом

Постановка
Новый театр кукол 0+
Режиссер Вадим Домбровский
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Сказка о Кошке и её племянниках

«Тили-тили, тили-бом! Загорелся кошкин дом!» - эта знаменитая фраза из сказки Самуила Маршака известна всем, как взрослым, так и детям. Спектакль по мотивам этой истории приглашает зрителей в мир зажиточной купчихи Кошки, которая устраивала роскошные пиршества для всей городской знати: Свиньи, Петуха, Козла и других.

Сюжет и персонажи

Главная героиня, Купчиха Кошка, живёт в достатке и не обращает внимания на своих бедных племянников — котят, которые мучаются от голода в своей маленькой и покосившейся избушке. В один холодный зимний день, оставшись без хлеба, котята решают обратиться за помощью к тетушке. Однако она, с гордым видом, прогоняет их, считая, что такие «чернь» не имеют права появляться на её пороге.

Неожиданный поворот

Но жизнь, как известно, полна сюрпризов. Как развиваются события дальше? Как изменится судьба котят и самой Кошки? Эти вопросы будут раскрыты в ходе спектакля, который обещает быть не только увлекательным, но и поучительным. Он напоминает о важности compassion и семейных уз.

Интересные факты

Спектакль основан на классической сказке, написанной в 1926 году, и продолжает оставаться актуальным даже спустя почти сто лет. Постановка включает музыкальные номера, которые добавляют волшебства и яркости в представление.

Не упустите возможность увидеть эту трогательную историю на сцене! Спектакль будет проходить в театре имени Маяковского с 15 октября по 15 ноября. Билеты уже в продаже!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 21 августа
Новый театр кукол Краснодар, Ставропольская, 130
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