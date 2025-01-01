Спектакль Кошкин дом

«Тили-тили, тили-бом! Загорелся кошкин дом!» - эта знаменитая фраза из сказки Самуила Маршака известна всем, как взрослым, так и детям. Спектакль по мотивам этой истории приглашает зрителей в мир зажиточной купчихи Кошки, которая устраивала роскошные пиршества для всей городской знати: Свиньи, Петуха, Козла и других.
Главная героиня, Купчиха Кошка, живёт в достатке и не обращает внимания на своих бедных племянников — котят, которые мучаются от голода в своей маленькой и покосившейся избушке. В один холодный зимний день, оставшись без хлеба, котята решают обратиться за помощью к тетушке. Однако она, с гордым видом, прогоняет их, считая, что такие «чернь» не имеют права появляться на её пороге.
Но жизнь, как известно, полна сюрпризов. Как развиваются события дальше? Как изменится судьба котят и самой Кошки? Эти вопросы будут раскрыты в ходе спектакля, который обещает быть не только увлекательным, но и поучительным. Он напоминает о важности compassion и семейных уз.
Спектакль основан на классической сказке, написанной в 1926 году, и продолжает оставаться актуальным даже спустя почти сто лет. Постановка включает музыкальные номера, которые добавляют волшебства и яркости в представление.
Не упустите возможность увидеть эту трогательную историю на сцене! Спектакль будет проходить в театре имени Маяковского с 15 октября по 15 ноября. Билеты уже в продаже!