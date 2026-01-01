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Кошкин дом
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Киноафиша Кошкин дом

Спектакль Кошкин дом

Постановка
Театр им. Наталии Сац 0+
Продолжительность 35 минут, без антракта
Возраст 0+
Билеты от 500₽

О спектакле

Веселая и обаятельная сказка, знакомая каждому с детства

Наполненная добротой и теплотой, она исполнена мелодичной и понятной музыкой, которая легко воспринимается маленькими зрителями.

Вовлечение детей в действие

Особенностью спектакля является вовлечение детей в происходящее. Маленькие зрители становятся частью истории, что делает спектакль еще более увлекательным и запоминающимся.

Миниатюрная опера для самых юных

Спектакль, основанный на знаменитой пьесе-сказке С.Я. Маршака, адресован детям от 3-4 лет. Это миниатюрная опера, поставленная в уютном камерном пространстве, создающем особое ощущение близости между зрителями и исполнителями.

Первые шаги в мир музыкального театра

С самого раннего возраста дети погружаются в чудесный мир музыкального театра. Этот спектакль — первый шаг на пути постижения оперного искусства, открывающий для малышей двери в волшебный мир музыки и театра.

Режиссер
Виктор Рябов
В ролях
Зарина Самадова
Мария Смирнова
Олег Банковский
Николай Петренко

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Сентябрь
13 сентября воскресенье
12:00
КЦ «Строгино» Москва, Маршала Катукова, 8
от 500 ₽
25 сентября пятница
12:00
Театр им. Наталии Сац Москва, просп. Вернадского, 5
от 700 ₽

Фотографии

Кошкин дом Кошкин дом Кошкин дом Кошкин дом

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