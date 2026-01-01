Спектакль Кошкин дом

Веселая и обаятельная сказка, знакомая каждому с детства

Наполненная добротой и теплотой, она исполнена мелодичной и понятной музыкой, которая легко воспринимается маленькими зрителями.

Вовлечение детей в действие

Особенностью спектакля является вовлечение детей в происходящее. Маленькие зрители становятся частью истории, что делает спектакль еще более увлекательным и запоминающимся.

Миниатюрная опера для самых юных

Спектакль, основанный на знаменитой пьесе-сказке С.Я. Маршака, адресован детям от 3-4 лет. Это миниатюрная опера, поставленная в уютном камерном пространстве, создающем особое ощущение близости между зрителями и исполнителями.

Первые шаги в мир музыкального театра

С самого раннего возраста дети погружаются в чудесный мир музыкального театра. Этот спектакль — первый шаг на пути постижения оперного искусства, открывающий для малышей двери в волшебный мир музыки и театра.