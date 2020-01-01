Спектакль Кошкин дом

Классическая сказка для самых маленьких в новой интерпретации

Знаменитая сказка о Кошке и ее доме предстанет перед зрителями в простом и благородном исполнении. В спектакле сохраняется оригинальный текст, не меняя его, а также отсутствуют новомодные сценические эффекты. Вместо этого, зрителей ждут множество интересных придумок и волшебных решений, созданных искусством кукольного театра.

Для самых маленьких зрителей

«Кошкин дом» — это яркий и музыкальный спектакль для малышей. Он прост и понятен, и несет в себе ясную мораль. Создатели спектакля отмечают: «Мы противопоставляем истинные человеческие ценности — доброту, любовь, сострадание — агрессивным материальным ценностям современного мира. Наша цель — показать, что существует духовность, а есть пустота и бездуховность. Нельзя быть бессердечным, когда кто-то в жизни повезло меньше. Эти простые истины актуальны во все времена.»

Приглашаем вас на спектакль, который будет актуален для всей семьи и напомнит о важности духовных ценностей.