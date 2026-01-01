«Кошкин дом»: сатирическая сказка для всей семьи

Знакомая многим детская пьеса Самуила Яковлевича Маршака «Кошкин дом» была впервые издана в сборнике «Театр для детей» в 1922 году. Она стала основой для множества экранизаций и спектаклей. В нынешней постановке, режиссированной народным артистом РСФСР Александром Мишиным, история о Кошке и её приключениях по-прежнему находит отклик в сердцах mladå зрителей.

Сюжет и его перипетии

Юные зрители вновь смогут пережить все события сказки о богатой тёте-Кошке, которая забыла своих бедных племянников и не пригласила их на новоселье. Однако, когда Кошка попадает в беду и её дом сгорает, никто из гостей праздника не желает приютить её. Только те самые беспризорные котята, которым она ранее отказывала в помощи, открывают ей свои двери.

Музыка и настроение

Спектакль изобилует музыкой, а поучительная история рассказывается весело, с юмором и огоньком. Это делает постановку не только интересной, но и познавательной для юной аудитории.

Для кого

«Кошкин дом» адресован зрителям от 4 лет и будет особенно интересен детям от 7 до 11 лет и их родителям. Это идеальная возможность провести время с пользой и насладиться театральным искусством.