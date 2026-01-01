Музыкальный спектакль по сказке Маршака

Спектакль «Кошкин дом» представляет собой музыкальное представление для детей в возрасте от 3 до 11 лет, основанное на знаменитой сказке С.Я. Маршака. Это увлекательное шоу предлагает юным зрителям возможность стать активными участниками приключения, где они смогут петь, танцевать и играть.

История, знакомая с раннего детства, наполнена добротой и очарованием. Мелодичная и доступная музыка, а также вовлечение детей в сюжет делают спектакль поистине уникальным. Миниатюрная опера, поставленная в уютном камерном пространстве, создает особую атмосферу близости между зрителями и исполнителями. Это позволяет маленьким любителям театра впервые соприкоснуться с магией оперного искусства.

«Кошкин дом» – это отличный способ ввести ребенка в чудесный мир музыкального театра с раннего возраста. Откройте двери в мир ярких эмоций и незабываемых впечатлений вместе с вашим ребенком!