Кошкин дом
Билеты от 700₽
Киноафиша Кошкин дом

Спектакль Кошкин дом

0+
Продолжительность 35 минут
Возраст 0+
Билеты от 700₽

О спектакле

Музыкальный спектакль по сказке Маршака

Спектакль «Кошкин дом» представляет собой музыкальное представление для детей в возрасте от 3 до 11 лет, основанное на знаменитой сказке С.Я. Маршака. Это увлекательное шоу предлагает юным зрителям возможность стать активными участниками приключения, где они смогут петь, танцевать и играть.

История, знакомая с раннего детства, наполнена добротой и очарованием. Мелодичная и доступная музыка, а также вовлечение детей в сюжет делают спектакль поистине уникальным. Миниатюрная опера, поставленная в уютном камерном пространстве, создает особую атмосферу близости между зрителями и исполнителями. Это позволяет маленьким любителям театра впервые соприкоснуться с магией оперного искусства.

«Кошкин дом» – это отличный способ ввести ребенка в чудесный мир музыкального театра с раннего возраста. Откройте двери в мир ярких эмоций и незабываемых впечатлений вместе с вашим ребенком!

Купить билет на спектакль Кошкин дом

Помощь с билетами
Апрель
18 апреля суббота
12:00
Детский музыкальный театр юного актера Москва, М.Дмитровка, 8, стр. 4
от 700 ₽
14:00
Детский музыкальный театр юного актера Москва, М.Дмитровка, 8, стр. 4
от 700 ₽

В ближайшие дни

С любовью, Эрнест
12+
Иммерсивный
С любовью, Эрнест
4 октября в 18:00 Модники
от 2750 ₽
Хочу мужа
16+
Комедия
Хочу мужа
3 мая в 16:30 Театр комедии. Сцена на ВДНХ
от 1500 ₽
Повести Белкина
12+
Драма
Повести Белкина
4 апреля в 18:00 Молодежный Театр Вячеслава Спесивцева
от 700 ₽
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
