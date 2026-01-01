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Кошкин дом
Киноафиша Кошкин дом

Спектакль Кошкин дом

Постановка
Башкирский государственный театр кукол 0+
Продолжительность 45 минут
Возраст 0+

О спектакле

Кошкин дом: детектив с элементами юмора

Башкирский театр кукол представляет уникальный спектакль по мотивам известной сказки «Кошкин дом». На сцене разворачивается детективное представление, полное юмора и неожиданных поворотов.

Интрига и борьба за урожай

Главные персонажи — Дед, Бабка, Внучка и Жучка — борются за урожай, а их соперница, Ворона-конкурентка, вносит дополнительные нотки интриги. Зрители смогут увидеть, кто же одержит победу в противостоянии за заветную репку. Этот спектакль станет отличным выбором для семей с детьми, которые интересуются необычными интерпретациями классических сказок.

История о бедных котятах

Сюжет также расскажет о зажиточной Кошке, известной своими богатыми пиршествами, на которые она приглашала всю знать города: Свинью, Петуха, Козла и других. Однако у Кошки были и бедные племянники, которые лишь мечтали о куске хлеба. В один холодный день, изнеможенные от голода, котята решают обратиться за помощью к своей тётушке. Но, увы, она с надменностью прогоняет их прочь...

Что же станет с бедными котятами? Узнайте ответ, посетив этот увлекательный спектакль!

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