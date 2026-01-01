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Кошкин дом
Киноафиша Кошкин дом

Спектакль Кошкин дом

0+
Продолжительность 60 минут
Возраст 0+

О спектакле

Музыкальный спектакль по сказке С.Я. Маршака

В Доме Актера (г. Екатеринбург) зрителей ждет музыкальный спектакль, основанный на известной сказке С.Я. Маршака. Эта история затрагивает важные темы доброты, милосердия и сострадания, которые остаются актуальными во все времена.

Постановку осуществили Валерий Хабибулин и Анастасия Корчагина. Они привнесли в спектакль яркий латиноамериканский колорит, который делает его ещё более запоминающимся. Зрители оценят не только музыкальные интерпретации классических сказок, но и оригинальные художественные решения, которые освежают знакомые сюжеты.

Это представление станет отличной возможностью для семейного просмотра и для тех, кто ценит театр за его способность передавать человеческие эмоции и уроки.

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