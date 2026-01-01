Спектакль Кошкин дом

Детская опера «Кошкин дом» в театре «Зазеркалье»

К весенним школьным каникулам театр «Зазеркалье» готовит премьеру детской оперы по всеми любимой сказке Самуила Маршака «Кошкин дом» — 19, 20 марта. Зрители смогут увидеть замечательную историю о богатой Кошке, которая после пожара находит поддержку у тех, кого раньше презирала.

Сюжет и важные уроки

Кто же не помнит, что случилось с надменной Кошкой, которая в одночасье оказалась у разбитого корыта! Ещё вчера она водилась только с зажиточными соседями, а теперь те самые котята, которых она не пускала на порог, готовы ей помочь. Эта тема дружбы и перемен будет близка как детям от 3 до 11 лет, так и их родителям.

О создателях постановки

Оперу написали донецкий композитор Анатолий Шух. Режиссёром выступил народный артист России Александр Петров, а музыкальным руководителем стал заслуженный артист России Аркадий Штейнлухт. Рисунки и декорации создала заслуженный художник России Наталия Клёмина, а балетмейстером является Ольга Красных.

Артисты и студенты на одной сцене

В премьере «Кошкиного дома» на сцену выйдут звёзды театра «Зазеркалье», а также студенты I курса РГИСИ, которые начинают свой актёрский путь под руководством художественного руководителя театра, профессора А. В. Петрова.

Эта постановка обещает стать ярким событием и напомнит зрителям о важности дружбы, о том, что ничто в этом мире не вечно. Не упустите возможность насладиться юмором и любовью, с которыми создана опера! Это мероприятие станет настоящим праздником для юных зрителей и их родителей.