Спектакль Кошкин дом

Поучительный спектакль для самых маленьких

В уютном доме с резными ставнями и расписными окнами жила-милая Кошка. Она наслаждалась жизнью в роскоши, с широким двором и высокой оградой, которая прятала её от внешнего мира. Хозяйка дома любила петь и танцевать, и часто собирала гостей. Но однажды судьба сыграла с ней злую шутку.

Пожар в доме кошки

«Тили-тили-тили-бом! Загорелся кошкин дом!» — эта фраза стала началом больших перемен в жизни Кошки. В момент беды выясняется, что у неё нет верных друзей. Бывшие знакомые не спешат прийти на помощь в трудный час.

Неожиданная доброта

Однако именно сиротки-котята, которых она когда-то прогнала с двора, неожиданно оказались самыми добрыми. Этот трогательный момент напоминает, что «друг познается в беде». История о Кошке и её друзей поднимает важные темы дружбы и поддержки в тяжелые времена.

Не пропустите спектакль, который станет настоящим поучением о настоящих ценностях дружбы и преданности.