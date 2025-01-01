Спектакль Кошкин дом

Эта короткая и веселая сказка, основанная на сюжете С. Маршака, подходит как для детей, так и для взрослых. Она затрагивает важные жизненные истины о тепле домашнего очага, о вкусе свежего хлеба и о радости любви. Спектакль учит нас делиться тем, что нам дорого: кровью, хлебом и чувствами, обращая внимание на специфические сложности нашей жизни.
Художественный руководитель постановки: Генриетта Яновская
Режиссер: Павел Артемьев
Художник: Елена Орлова
Балетмейстер: Алишер Хасанов
Кошка – Илона Борисова
Котята – Семён Боровиков, Никита Гробовенко, Наталья Златова, Александр Скрыпников, Илья Шляга
Кот – Антон Коршунов
Свинья – Максим Виноградов, Евгений Волоцкий
Козел – Сергей Белов, Александр Скрыпников
Коза – София Сливина
Петух – Илья Смирнов
Курица – Екатерина Кирчак, Полина Одинцова
Рассказчики, грачи, бобры и поросята – Сергей Белов, Семён Боровиков, Никита Гробовенко, Наталья Златова, Екатерина Кирчак, Полина Одинцова, Александр Скрыпников, София Сливина, Илья Смирнов, Илья Шляга
Приходите на спектакль, чтобы насладиться этой яркой и трогательной историей, о которой будет интересно узнать как детям, так и взрослым.