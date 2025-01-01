Меню
Кошкин дом
Билеты от 1000₽
Киноафиша Кошкин дом

Спектакль Кошкин дом

Постановка
МТЮЗ 6+
Продолжительность 60 минут
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О спектакле

Веселая сказка по С. Маршаку в МТЮЗе

Эта короткая и веселая сказка, основанная на сюжете С. Маршака, подходит как для детей, так и для взрослых. Она затрагивает важные жизненные истины о тепле домашнего очага, о вкусе свежего хлеба и о радости любви. Спектакль учит нас делиться тем, что нам дорого: кровью, хлебом и чувствами, обращая внимание на специфические сложности нашей жизни.

Создатели театрального шедевра

Художественный руководитель постановки: Генриетта Яновская
Режиссер: Павел Артемьев
Художник: Елена Орлова
Балетмейстер: Алишер Хасанов

Действующие лица и исполнители

Кошка – Илона Борисова
Котята – Семён Боровиков, Никита Гробовенко, Наталья Златова, Александр Скрыпников, Илья Шляга
Кот – Антон Коршунов
Свинья – Максим Виноградов, Евгений Волоцкий
Козел – Сергей Белов, Александр Скрыпников
Коза – София Сливина
Петух – Илья Смирнов
Курица – Екатерина Кирчак, Полина Одинцова

Дополнительные персонажи

Рассказчики, грачи, бобры и поросята – Сергей Белов, Семён Боровиков, Никита Гробовенко, Наталья Златова, Екатерина Кирчак, Полина Одинцова, Александр Скрыпников, София Сливина, Илья Смирнов, Илья Шляга

Приходите на спектакль, чтобы насладиться этой яркой и трогательной историей, о которой будет интересно узнать как детям, так и взрослым.

Купить билет на спектакль Кошкин дом

Помощь с билетами
Декабрь
Январь
13 декабря суббота
12:00
МТЮЗ Москва, Мамоновский пер., 10
от 1000 ₽
31 декабря среда
12:00
МТЮЗ Москва, Мамоновский пер., 10
от 1000 ₽
5 января понедельник
12:00
МТЮЗ Москва, Мамоновский пер., 10
от 1000 ₽
8 января четверг
12:00
МТЮЗ Москва, Мамоновский пер., 10
от 1000 ₽

Фотографии

Кошкин дом Кошкин дом Кошкин дом Кошкин дом Кошкин дом Кошкин дом Кошкин дом

