Спектакль Кошкин дом

Веселая сказка по С. Маршаку в МТЮЗе

Эта короткая и веселая сказка, основанная на сюжете С. Маршака, подходит как для детей, так и для взрослых. Она затрагивает важные жизненные истины о тепле домашнего очага, о вкусе свежего хлеба и о радости любви. Спектакль учит нас делиться тем, что нам дорого: кровью, хлебом и чувствами, обращая внимание на специфические сложности нашей жизни.

Создатели театрального шедевра

Художественный руководитель постановки: Генриетта Яновская

Режиссер: Павел Артемьев

Художник: Елена Орлова

Балетмейстер: Алишер Хасанов

Действующие лица и исполнители

Кошка – Илона Борисова

Котята – Семён Боровиков, Никита Гробовенко, Наталья Златова, Александр Скрыпников, Илья Шляга

Кот – Антон Коршунов

Свинья – Максим Виноградов, Евгений Волоцкий

Козел – Сергей Белов, Александр Скрыпников

Коза – София Сливина

Петух – Илья Смирнов

Курица – Екатерина Кирчак, Полина Одинцова

Дополнительные персонажи

Рассказчики, грачи, бобры и поросята – Сергей Белов, Семён Боровиков, Никита Гробовенко, Наталья Златова, Екатерина Кирчак, Полина Одинцова, Александр Скрыпников, София Сливина, Илья Смирнов, Илья Шляга

Приходите на спектакль, чтобы насладиться этой яркой и трогательной историей, о которой будет интересно узнать как детям, так и взрослым.