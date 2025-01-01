Меню
Кошкин дом
Киноафиша Кошкин дом

Спектакль Кошкин дом

Музыкальная сказка в 2-х действиях
Постановка
Музыкальный театр 0+
Продолжительность 70 минут
Возраст 0+

О спектакле

Детский музыкальный спектакль «Кошкин дом»

«Кошкин дом» — это трогательная музыкальная история о красавице-Кошке, которая после пожара находит приют у отвергнутых ранее ею бедных, но добрых Котят. Спектакль затрагивает важные темы дружбы и преданности, подчеркивая, как важно иметь настоящих друзей. Маленькие зрители, просмотрев эту сказку, смогут лучше понять ценность дружбы.

Музыкальное сопровождение

Музыка к спектаклю написана петербургским композитором Павлом Петровичем Вальдгардтом, который известен своими операми и опереттами. Его творчество включает в себя также три оперы для детей и множество вокальных циклов. В «Кошкином доме» музыкальные номера органично чередуются с знаменитыми стихами Самуила Маршака, что создает уникальную атмосферу.

Уникальные декорации и механические игрушки

Спектакль отличается не только душевной историей, но и красивыми декорациями. Зрителей порадуют забавные механические игрушки, делающие постановку еще более увлекательной. Эти элементы сцены добавляют зрелищности и детского волшебства.

Кому подойдет спектакль

«Кошкин дом» будет интересен детям от 3 до 11 лет и станет отличным поводом для семейного отдыха. Не упустите возможность отправиться в мир детских сказок вместе с вашими детьми!

В других городах
Декабрь
Январь
Февраль
29 декабря понедельник
12:00
Музыкальный театр Новосибирск, Каменская, 43
от 400 ₽
9 января пятница
12:00
Музыкальный театр Новосибирск, Каменская, 43
от 400 ₽
28 февраля суббота
12:00
Музыкальный театр Новосибирск, Каменская, 43
от 400 ₽

Фотографии

Кошкин дом Кошкин дом Кошкин дом Кошкин дом

