Спектакль по С. Маршаку «Кошкин дом» в Волгоградском ТЮЗе

Приглашаем вас на увлекательный спектакль «Кошкин дом» по сказке-пьесе Самуила Маршака, который обещает стать настоящим праздником для юных зрителей и их родителей. Сказка была впервые издана в сборнике 1922 года «Театр для детей» и с тех пор радует детей своей добротой и мудростью.

Сюжет и персонажи

В центре истории — богатая тётя-кошка и её верные друзья: Коза, Козёл, Курочка и Петух. Они сталкиваются с трудностями, когда дом Кошки сгорает, и начинают от неё отворачиваться. Однако, несмотря на все испытания, друзья учатся прощать и понимать, что настоящая дружба требует благородства и великодушия.

Почему стоит посетить спектакль

«Кошкин дом» — это не только захватывающий сюжет, но и яркое зрелище, насыщенное песнями и танцами. На сцене вы встретите пушистую щеголиху Кошку, бородатого Козла, сладкоголосого Петуха и невоспитанную барыню Свинью. Каждый персонаж привнесет в спектакль свою уникальную харизму и обаяние.

Уроки для маленьких зрителей

Спектакль учит детей, как отличать настоящих друзей от мнимых, а также важности прощения и добра. В то время как маленькие котята грустно поют сиротливую песню: «Тётя, тётя кошка, выгляни в окошко…», зрители смогут понять, что дружба — это не только радость, но и ответственность.

Не упустите возможность погрузиться в мир театра и насладиться волшебством спектакля «Кошкин дом»!