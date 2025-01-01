Спектакль Кошкин дом

Театральная сказка о дружбе и доброте

«Тили-тили-тили-бом! Был у Кошки новый дом…» — классика детской литературы в постановке Марии Самсоновой. Это не просто рассказ о «кошкином доме», а удивительная история о мире вокруг нас и о тех, кто рядом с нами.

Темы и идеи

В нашем современном мире порой так сложно найти близких, которые будут рядом не только в моменты радости, но и в серо-полосатых буднях. Важно ценить тех, кто всегда готов прийти на помощь, помурчать и помолчать вместе с вами. Сказка Самуила Маршака помогает задуматься о значимости вечных ценностей — доброты и взаимовыручки.

Приглашение на представление

Приглашаем больших и маленьких на самое замурчательное представление! Здесь вы сможете встретить настоящих друзей и насладиться волшебством театра. Не упустите возможность окунуться в мир чудес и тепла!