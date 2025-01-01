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Кошкин дом
Билеты от 1000₽
Киноафиша Кошкин дом

Спектакль Кошкин дом

Постановка
МОСТ. Новая сцена 6+
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Театральная сказка о дружбе и доброте

«Тили-тили-тили-бом! Был у Кошки новый дом…» — классика детской литературы в постановке Марии Самсоновой. Это не просто рассказ о «кошкином доме», а удивительная история о мире вокруг нас и о тех, кто рядом с нами.

Темы и идеи

В нашем современном мире порой так сложно найти близких, которые будут рядом не только в моменты радости, но и в серо-полосатых буднях. Важно ценить тех, кто всегда готов прийти на помощь, помурчать и помолчать вместе с вами. Сказка Самуила Маршака помогает задуматься о значимости вечных ценностей — доброты и взаимовыручки.

Приглашение на представление

Приглашаем больших и маленьких на самое замурчательное представление! Здесь вы сможете встретить настоящих друзей и насладиться волшебством театра. Не упустите возможность окунуться в мир чудес и тепла!

Режиссер
Мария Самсонова
В ролях
Александра Кареева
Дарья Лопатина
Алексей Бафаев
Станислава Старожилова
Михаил Казаков

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
13 сентября
МОСТ. Новая сцена Москва, Новинский б-р, 22
12:00 от 1000 ₽

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