Спектакль Кошкин дом

Ироничная музыкальная постановка по знаменитой пьесе Самуила Маршака в Театре кукол

Приглашаем вас на феерический спектакль по знаменитой пьесе Самуила Яковлевича Маршака. Эта блистательная постановка сочетает в себе иронию, музыкальность и пародийные элементы, используя известные фрагменты классических оперных и опереточных произведений XIX–XX веков.

Знакомые персонажи и новые сюжеты

Зрители будут осуждать Кошку, которая не пустила в свой дом котят, а затем сопереживать ей в трудные времена. Спектакль показывает душевную щедрость племянников Кошки и их готовность прийти на помощь. Годы летят, мир меняется, но жестокость и лицемерие остаются, лишь надевая новые маски.

Увлекательная трактовка

Современная трактовка знакомого сюжета поможет зрителям научиться разоблачать хитрые уловки жизни. Спектакль наполнен завораживающей музыкой, яркими декорациями и оригинальными спецэффектами, что делает его интересным как для юной аудитории, так и для взрослых зрителей.

Не пропустите!

Не упустите возможность увидеть этот увлекательный спектакль, который обещает доставить удовольствие и вызвать множество эмоций. Приходите всей семьей и погрузитесь в мир театра!