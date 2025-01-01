Меню
Кошкин дом
Кошкин дом

Спектакль Кошкин дом

Постановка
Город 0+
Продолжительность 45 минут
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Кошкин дом: сказка о дружбе и милосердии со счастливым финалом

В богатом доме Кошки произошел пожар, и она осталась без крыши над головой. Вместе со своим дворником котом Василием, Кошка отправляется на поиски приюта. Их друзья, Курица, Коза и Свинья, отказывают им в помощи. Однако, к счастью, бедные племянники - котята-сироты, которым тетя Кошка раньше отказывала в поддержке, открывают им дверь своей скромной избушки.

Сюжет и эмоции

Спектакль «Кошкин дом» основан на знаменитой детской сказке Корнея Чуковского. Он затрагивает важные темы дружбы, сострадания и преодоления трудностей. Дети и взрослые смогут насладиться яркими персонажами и трогательными моментами, которые вызовут улыбку и слезы одновременно.

Счастливый финал

Как и полагается в настоящей сказке, финал истории счастливый. Кошка и котята собираются в новый, уютный «пряничный» домик, а яркое солнце светит в небе, создавая атмосферу радости и надежды. Вместе они водят хоровод, символизируя единство и поддержку в трудные времена.

Интересные факты

Спектакль «Кошкин дом» не только развлекает, но и учит детей важным жизненным урокам. В нем присутствуют элементы русской народной культуры, что делает его особенно актуальным для зрителей всех возрастов. Кроме того, постановка включает в себя оригинальные музыкальные номера, которые добавляют волшебства и оживляют сюжет.

Не упустите возможность увидеть это увлекательное представление, которое оставит в ваших сердцах тепло и надежду!

Режиссер
Виктор Тимофеев
В ролях
Борис Трейбич
Татьяна Быкова
Елена Ламзина-Абрамова
Ольга Сергеева
Евгений Колотилин

Расписание

Фотографии

Кошкин дом Кошкин дом Кошкин дом Кошкин дом Кошкин дом Кошкин дом Кошкин дом Кошкин дом

