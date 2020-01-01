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Кошки против Барабаса. При участии Юрия Куклачева
Билеты от 500₽
Киноафиша Кошки против Барабаса. При участии Юрия Куклачева

Спектакль Кошки против Барабаса. При участии Юрия Куклачева

0+
Продолжительность 1 час 20 минут, 1 антракт
Возраст 0+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Кошки против Барабаса» — волшебство кукольного театра Юрия Куклачева

Театр кошек приглашает зрителей на один из самых лучших спектаклей для детей и взрослых, где главные роли исполняют четвероногие артисты, знаменитые на весь мир. Это уникальное представление погружает детей и их родителей в настоящую сказку, полную сюрпризов и интерактивных моментов с кошками — звездами сцены!

Сюжет, полный чудес

В центре сюжета — история о кукольном мастере, который создаёт удивительных кукол, умеющих петь и танцевать. Арлекино, Мальвина и Пьеро обожают кошек, но злой директор театра кукол Барабас запрещает им выступать вместе с пушистыми друзьями. Какова же тайна золотого ключика, и кто поможет куклам обрести счастье? Все это вы узнаете в увлекательном спектакле, основанном на известной сказке о Буратино.

Жанр и атмосфера

«Кошки против Барабаса» — это эксцентричная комедия, наполненная музыкой, фокусами и весёлой клоунадой. Спектакль обещает динамичный сюжет и неповторимую игру лучших актёров Театра кошек, яркие танцевальные номера и ослепительные гротескные костюмы, которые подарят зрителям заряд позитивной энергии.

Знакомьтесь с актёрами

В главных ролях выступают Екатерина Юрьевна Куклачева и её пушистые артисты. Также в спектакле принимает участие Юрий Куклачев, который известен своим вкладом в развитие театра и любви к кошкам.

Не упустите шанс окунуться в мир волшебства и веселья! Спектакль «Кошки против Барабаса» ждёт вас!

В ролях
Юрий Куклачев
Юрий Куклачев
Екатерина Куклачева

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
9 августа
Театральный центр «На Плющихе» Москва, Плющиха, 64/6, стр. 1
12:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽
10 августа
Театральный центр «На Плющихе» Москва, Плющиха, 64/6, стр. 1
12:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽

В ближайшие дни

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