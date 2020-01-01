Спектакль Кошки против Барабаса. При участии Юрия Куклачева

Спектакль «Кошки против Барабаса» — волшебство кукольного театра Юрия Куклачева

Театр кошек приглашает зрителей на один из самых лучших спектаклей для детей и взрослых, где главные роли исполняют четвероногие артисты, знаменитые на весь мир. Это уникальное представление погружает детей и их родителей в настоящую сказку, полную сюрпризов и интерактивных моментов с кошками — звездами сцены!

Сюжет, полный чудес

В центре сюжета — история о кукольном мастере, который создаёт удивительных кукол, умеющих петь и танцевать. Арлекино, Мальвина и Пьеро обожают кошек, но злой директор театра кукол Барабас запрещает им выступать вместе с пушистыми друзьями. Какова же тайна золотого ключика, и кто поможет куклам обрести счастье? Все это вы узнаете в увлекательном спектакле, основанном на известной сказке о Буратино.

Жанр и атмосфера

«Кошки против Барабаса» — это эксцентричная комедия, наполненная музыкой, фокусами и весёлой клоунадой. Спектакль обещает динамичный сюжет и неповторимую игру лучших актёров Театра кошек, яркие танцевальные номера и ослепительные гротескные костюмы, которые подарят зрителям заряд позитивной энергии.

Знакомьтесь с актёрами

В главных ролях выступают Екатерина Юрьевна Куклачева и её пушистые артисты. Также в спектакле принимает участие Юрий Куклачев, который известен своим вкладом в развитие театра и любви к кошкам.

Не упустите шанс окунуться в мир волшебства и веселья! Спектакль «Кошки против Барабаса» ждёт вас!