Кошка Сашка
Концерт Кошки Сашки в Москве

Кошка Сашка (Павлова Александра Сергеевна) – талантливая певица и автор песен, нашедшая свою аудиторию в самом сердце России. Она начала свою концертную деятельность в 2002 году, в возрасте 19 лет, и с тех пор объехала с концертами множество городов, от Челябинска до Москвы. За это время артистка завоевала немалое количество поклонников в Интернете.

Творчество Кошки Сашки уже стало частью музыкального фольклора. Ее песни, например, “Враг”, “Автостопная”, “На моей стороне” и “Стаю” поют даже в переходах, не подозревая, что сам автор проходит мимо. Интересно, что некоторые композиции приписывают другим знаменитым исполнителям. Так, песню “Враг” часто связывают с Янкой Дягилевой, что говорит о глубоком влиянии музыки Кошки Сашки на слушателей.

Каждый концерт Кошки Сашки – это особенное событие. На мероприятиях артистка создает атмосферу близости и искренности, что позволяет зрителям окунуться в мир ее музыки. В ее выступлениях чувствуется не только глубокое понимание жизни, но и взаимодействие с публикой, что делает каждый концерт незабываемым.

Не упустите шанс стать частью этого удивительного музыкального путешествия и насладиться действительно уникальным исполнением!

28 августа
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
20:30 от 900 ₽

