Великие вопросы драматургии Теннесси Уильямса в постановке Камы Гинкаса

Еще до начала пьесы случилось самоубийство Капитана, которое разрушит жизни героев. Задолго до начала праздничного вечера по случаю дня рождения папу приговорила болезнь, которая также разрушит жизни героев.

Постоянный процесс строительства жизни

Мы строим и строим жизнь: дом, семью, хозяйство, но однажды с ужасом осознаем: «Не успеешь оглянуться, как все уплывает из рук».

Поиск смысла и правды

Герои мучаются жаждой любви, страхами, совестью, поисками правды. Что такое правда? Что это значит — говорить правду, и стоит ли обязательно знать её. Герои этой пьесы врут в надежде выжить. Они не бегут от жизни, а огибают жизнь.

Любовь как основа пьесы

И каждый по-своему заполняет пустоту. И все-таки эта пьеса про любовь.