Спектакль Кошка на раскаленной крыше

Жизнь американского юга в пьесе Теннесси Уильямса

Спектакль погружает зрителей в кризисную ситуацию семьи Поллиттов, которые оказываются перед трудным выбором: продолжать жить в привычной обстановке, полной конфликтов и лжи, или освободиться от обманов и провести глубокую саморефлексию, невзирая на болезненные последствия этого процесса.

Тематика и концепция

Сюжет разворачивается в частном доме американцев-южан 1950-х годов, где царят пуританские нормы и лицемерие. В этой обстановке зрители увидят знакомое стремление к идеальной самопрезентации, часто прикрывающее отчаяние и страх.

Стремление к самопознанию : Как освободиться от лжи и неудачных представлений о себе?

: Как освободиться от лжи и неудачных представлений о себе? Настоящее vs. Идеальное: Как преодолеть разрыв между экранированной жизнью и реальностью?

Режиссерская и художественная работа

Работа над спектаклем осуществляется в формате кинопавильона, что создает уникальную обстановку для исследования разрыва между экранной и реальной жизнью. Это позволяет авторам спектакля глубже исследовать динамику человеческих отношений и механизмы коммуникации в контексте семейных кризисов.