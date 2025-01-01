Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Кошка на раскаленной крыше
Билеты от 1200₽
Киноафиша Кошка на раскаленной крыше

Спектакль Кошка на раскаленной крыше

Семейная драма по пьесе Теннесси Уильямса
Постановка
Электротеатр Станиславский 16+
Продолжительность 3 часа, 2 антракта
Возраст 16+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Жизнь американского юга в пьесе Теннесси Уильямса

Спектакль погружает зрителей в кризисную ситуацию семьи Поллиттов, которые оказываются перед трудным выбором: продолжать жить в привычной обстановке, полной конфликтов и лжи, или освободиться от обманов и провести глубокую саморефлексию, невзирая на болезненные последствия этого процесса.

Тематика и концепция
Сюжет разворачивается в частном доме американцев-южан 1950-х годов, где царят пуританские нормы и лицемерие. В этой обстановке зрители увидят знакомое стремление к идеальной самопрезентации, часто прикрывающее отчаяние и страх.

  • Стремление к самопознанию: Как освободиться от лжи и неудачных представлений о себе?
  • Настоящее vs. Идеальное: Как преодолеть разрыв между экранированной жизнью и реальностью?

Режиссерская и художественная работа
Работа над спектаклем осуществляется в формате кинопавильона, что создает уникальную обстановку для исследования разрыва между экранной и реальной жизнью. Это позволяет авторам спектакля глубже исследовать динамику человеческих отношений и механизмы коммуникации в контексте семейных кризисов.

Режиссер
Полина Fractall
В ролях
Федор Борисенко
Татьяна Ухарова
Александр Синюков
Ольга Бынкова
Диана Рахимова

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
11 ноября
Электротеатр Станиславский Москва, Тверская, 23
19:00 от 1200 ₽
12 ноября
Электротеатр Станиславский Москва, Тверская, 23
19:00 от 1200 ₽

Фотографии

Кошка на раскаленной крыше Кошка на раскаленной крыше Кошка на раскаленной крыше Кошка на раскаленной крыше Кошка на раскаленной крыше Кошка на раскаленной крыше Кошка на раскаленной крыше

В ближайшие дни

Идеальный муж
16+
Комедия
Идеальный муж
1 ноября в 19:30 ДК ВДНХ
от 1000 ₽
Сердце Запада
12+
Драма
Сердце Запада
27 августа в 21:30 РАМТ
от 2500 ₽
Толстого нет
16+
Драма
Толстого нет
10 ноября в 19:00 Театр на Трубной
от 1000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше